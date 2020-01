Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Renault Bank direkt führt neues FAQ-Tool ein

Neuss (ots)

Das neu eingeführte FAQ-Tool im "Hilfe & Kontakt-Bereich" der Renault Bank direkt bietet online nützliche Informationen zu Spareinlagen bei der Renault Bank direkt: Welche Konditionen erhalte ich auf mein Tagesgeld? Wie eröffne ich ein Festgeldkonto? Wie werden meine persönlichen Daten geschützt?

Aktuell gibt das FAQ-Tool der Renault Bank direkt klar strukturierte Antworten auf über 150 Fragen. Der Nutzer findet diese Antworten entweder in der Kategorienübersicht oder über ein intelligentes Suchfeld mit selbstständiger Autokorrektur.

Ein Erklärfilm stellt die Funktionalitäten des FAQ-Tools der Renault Bank direkt dar. Das neue FAQ-Tool der Renault Bank direkt ist über PC, Laptop, Smartphone und Tablet erreichbar.

Lukasz Cieslak, Direktor Finanzen der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland: "Durch das neue, moderne FAQ-Tool verbessern wir unseren vielfach ausgezeichneten Service weiter. Unsere Kunden finden jetzt rund um die Uhr schnell und zuverlässig Antworten auf ihre wichtigsten Fragen zu Tagesgeld und Festgeld bei der Renault Bank direkt."

FAQ-Tool der Renault Bank direkt: https://www.renault-bank-direkt.de/service/hilfe/hilfe-kontakt

Erklärfilm zum FAQ-Tool der Renault Bank direkt: https://www.renault-bank-direkt.de/service/hilfe/hilfe-kontakt-erklarungen

Webseite der Renault Bank direkt: https://www.renault-bank-direkt.de

Über die Renault Bank direkt

Die Renault Bank direkt, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, startete am 18. Februar 2013 in Deutschland mit dem Produkt Tagesgeld. Noch im selben Jahr wurden die Festgeld-Produkte mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren eingeführt. Seit 2016 bietet die Online-Bank U18-Konten für minderjährige Sparer an. Die Renault Bank direkt wurde vielfach für Produkte, Zinsen und Kundenservice sowie Sicherheit und Qualität des Online-Bankings ausgezeichnet, unter anderem von Euro am Sonntag, n-tv und dem Vergleichsportal BankingCheck. Homepage: www.renault-bank-direkt.de

Über RCI Banque Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland)

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank, Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI Banque Deutschland zusammen mit ihrem Partner RCI Versicherungs-Service GmbH ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine, Nissan und Infiniti. Seit 2013 erleichtert das Unternehmen seinen Kunden den Zugang zur Elektromobilität durch innovative und kostengünstige Batteriemietkonzepte für die Elektrofahrzeuge der Marken Renault und Nissan. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Homepage: www.rcibanque.de

Pressekontakt:

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss

Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419

E-Mail: presse@rcibanque.com | Internet: www.rcibanque.de

Original-Content von: Renault Bank direkt Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell