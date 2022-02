Ad Alliance

Premiere für ma Podcast

Ad Alliance und Audio Alliance verbuchen knapp 3,4 Millionen Downloads im Dezember 2021

Köln (ots)

22. Februar 2022 - In der erstmaligen Download-Auswertung ma Podcast der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) verbuchten die von der Ad Alliance vermarkteten Podcasts insgesamt 3.396.734 Downloads im Dezember 2021: Die exklusiven Audio Alliance-Podcasts "Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft", "Stern Crime - Spurensuche", "Die Pochers hier!" und "Wieder was gelernt - der ntv Podcast" belegen nach Downloads die Plätze 5, 9, 10 und 11.

"Ein Meilenstein für die Gattung Podcast", so fasst Paul Mudter, COO Ad Alliance, die erste Ausweisung der ma Podcast zusammen. "Mit den ersten offiziellen Download-Zahlen machen wir einen wichtigen Schritt in Sachen Transparenz und Vergleichbarkeit und somit einen großen in Richtung Standard- und Professionalisierung. Das ist ein richtiges und wichtiges Signal für den Werbemarkt und die perfekte Basis für optimale Kampagnen-Umsetzungen."

"Dass wir mit unseren Podcasts so erfolgreich abschneiden, belegt eindrucksvoll die Relevanz und Beliebtheit unseres Portfolios im deutschen Podcastmarkt", ergänzt Mirijam Trunk, Chefin der Audio Alliance. "Mit der Ausweisung der ma Podcast gibt es nun endlich die einheitliche Messgröße für die Branche, für die sich die Audio Alliance seit langem eingesetzt hat. Gemeinsam mit der agma, der Ad Alliance und weiteren Podcatchern gilt es nun im nächsten Schritt, eine noch größere Messbasis zu schaffen mit dem Ziel, die Gattung Podcast in Deutschland in ihrer Gesamtheit abzubilden."

Die ma Podcast wird von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) herausgegeben und basiert auf dem bekannten IAB Standard 2.1. In der Auswertung für Dezember 2021 waren insgesamt 101 Podcast dabei.

Zur Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell