Periodenunterwäsche - ein Textil, das vor allem mit Blick auf Nachhaltigkeit und "grünem" Bewusstsein immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Anknüpfend an diese Entwicklung wurde die Marke Libresse von März bis August 2021 authentisch und nahbar im Ad Alliance-Portfolio in Szene gesetzt. Entsprechend dem Kampagnen-Motto "Was Frauen verbindet" setzte der Hygieneartikelhersteller auf die Kombination Influencer-Marketing sowie die Word-of-Mouth-Lösungen auf Markenjury.de. Ergänzt wurde der Auftritt mit verschiedenen nativen Einbindungen unter anderem auf TVNOW. Ein voller Erfolg: über Libresse wird gesprochen, die Markenbekanntheit hat sich nahezu verdoppelt, 90 Prozent sprechen eine Empfehlung aus.

Nina Sommer, Brand/Shop Managerin Intimate Hygiene bei Libresse erklärt: "Authentische Erlebnisberichte und persönliche Eindrücke sind das A und O für Produkttests. Gemeinsam mit der Ad Alliance und ihrer langjährigen Erfahrung haben wir genau diese Balance gemeistert und freuen uns sehr, dass die Kampagne in der Frauenzielgruppe auf so positive Resonanz stieß."

Die für Libresse entwickelten Werbemittel sorgten für Aufmerksamkeit und wurden positiv bewertet: Egal ob Opener, Native Teaser oder die Gestaltung der Instagram-Inhalte - im Schnitt gaben rund 65 Prozent der befragten Frauen an, dass ihnen die Werbemittel "sehr gut" bzw. "gut" gefallen. Vor allem bei den täglich Instagram-Nutzerinnen sorgt der Auftritt für eine höhere Erinnerung - jede Zehnte gibt an, sich an die Marke erinnern zu können (+17 Prozentpunkte). Knapp die Hälfte der Frauen bezeichnen den Markenauftritt als "sympathisch", "glaubwürdig" und "positiv". Zustimmung findet auch der Auftritt auf TVNOW. Als Sponsor vieler frauenaffiner Formate wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Shopping Queen" oder "Let's Dance" war Libresse mit 6-sekündigen Openern integriert. Ein großflächiger Aufmacher auf der TVNOW-Startseite führte auf die Specialseite des Kunden und beinhaltet darüber hinaus eine Verlinkung auf die Kundenwebseite als auch erste Informationen zur Periodenunterwäsche beinhaltete. Zusätzlich wurden Native Teaser-Kacheln eingebunden, die die Nutzerinnen immer wieder zur Specialseite von Libresse zurückführte. Eine Inszenierung, die überdurchschnittlich gut performt hat - allein über 1,2 Millionen Ad Impressions wurden auf der Homepage generiert.

Ein Plus gibt es ebenso für die Markenbekanntheit: Die gestützte Markenbekanntheit hat sich im Kampagnenverlauf nahezu verdoppelt auf 17 Prozent, entspricht einem Uplift von 89 Prozent. Auch die Bereitschaft, Periodenunterwäsche zu kaufen nimmt zu. Unter Marken-Kennern nutzen vier von zehn Frauen bereits Libresse und das könnten zukünftig noch mehr sein, denn 47 Prozent (+23 Prozentpunkte) der Nutzerinnen mit Werbekontakt können sich vorstellen, Periodenunterwäsche zu kaufen. Vor allem die Bedenken zur Nutzung von Periodenunterwäsche konnten mittels Kampagnenkontakt deutlich reduziert werden.

Das bestätigen auch die Ergebnisse aus der Markenjury-Community. 500 ausgewählte Produkttesterinnen erhielten die Möglichkeit, die Unterwäsche zu testen und zu erleben, Weiterempfehlungen und authentisches Feedback inklusive. 82 Prozent sind nach dem Praxistest zufrieden, loben Bequemlichkeit, Sicherheitsgefühl und Nachhaltigkeit. 65 Prozent planen, die Periodenwäsche selbst zu kaufen und 90 Prozent geben an, Libresse weiterzuempfehlen.

Außerdem wurde die Libresse Periodenunterwäsche von über 18 reichweitenstarken Mirco (Reichweite von 10.000 bis 100.000 Followern) und Macro Influencerinnen (über 100.000 Follower) im Zeitraum von April bis August 2021 in Szene gesetzt. Mit einer Gesamtaudience von über 1,6 Mio. Followern auf Instagram und mehr als 120 Content Pieces erreichte die Kampagne über den kompletten Zeitraum hinweg einen hohen Impact in den Influencer-Communities. Ziel der Kampagne war es, dass Thema Periode zu enttabuisieren und zum offenen Austausch anzuregen. Dieses Ziel wurde vor allem mithilfe der vielfältigen Auswahl an Influencerinnen erfolgreich umgesetzt und mit einem positiven Feedback aus den Communities belohnt. Zusätzlich werden ausgewählte Kampagnen-Post reichweitenstark über Ads auf Instagram verlängert, um die maximale Reichweite in der Zielgruppe zu erreichen.

Frank Vogel, CSMO Ad Alliance: "Influencer-Marketing ist nicht nur ein Trendthema, sondern ein Thema, das wirkt. Dies untermauern die Studienergebnisse einmal mehr. Gerade bei solch individuellen Fragestellungen kommt es auf Authentizität und Glaubwürdigkeit an. Gemeinsam mit den ausgewählten Influencern und Libresse ist uns eine Kampagne gelungen, die die Frauenzielgruppe da abholt, wo sie unterwegs ist. Eine perfekte Symbiose, die sich auszahlt und zeigt, dass wir als Ad Alliance für alle Bedürfnisse die richtigen Antworten haben."

Studiendesign: Für die online-repräsentative Studie wurden in der Zeit von Januar bis Mai 2021 insgesamt zwei Befragungswellen durchgeführt. Je Welle wurden über 1.000 Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren über die Panels "I love MyMedia", "love2say", "Entscheiderclub" und dem "Trendsetterclub" unter anderem zu Kreation, Werbeerinnerung und Markenbekanntheit mobil befragt.

