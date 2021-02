Ad Alliance

Territory und Ad Alliance gewinnen gemeinsam DOUGLAS-Pitch

Köln/Hamburg (ots)

Territory und Ad Alliance haben den aktuellen Pitch um das crossmediale DOUGLAS-Kundenmagazin gewonnen. Das Projekt umfasst die Kreation, Produktion und Vermarktung eines sechs Mal im Jahr erscheinenden Printmagazins und die Erstellung von Content für die digitalen Kanäle von Douglas. Das Magazin wird künftig von Territory und Ad Alliance betreut. Territory ist für Konzept, Kreation und Produktion der crossmedialen Inhalte verantwortlich; ein übergreifendes Print-Digital-Team aus den G+J-Beauty-Redaktionen von BRIGITTE und GALA wird mit seiner Expertise den Kolleg*innen von Territory beratend zur Seite stehen. Ad Alliance wird das Kundenmagazin exklusiv vermarkten und konnte sich in einem Pitch gemeinsam mit Territory gegen weitere Mitbewerber durchsetzen. Damit baut Ad Alliance die Vermarktung von Corporate Publishing-Angeboten weiter aus.

Das DOUGLAS-Magazin wird konzeptionell überarbeitet und mit der Ausgabe 03/2021 (17. Mai 2021) in modernem Look und mit neuen Rubriken und Kolumnen vorliegen. Das Heft erscheint alle zwei Monate mit einer Auflage von 1,9 Millionen Exemplaren. Es wird DOUGLAS-Card-Kund*innen nach Hause geschickt und liegt in den Filialen der Parfümeriekette aus. Anzeigenschluss für die erste überarbeitete Ausgabe ist der 8. März 2021.

Caroline Schmitt, Director Marketing, E-Commerce, Social Media & Marketing-PR Germany DOUGLAS: "Mit Leidenschaft, Kreativität und tollen Ideen haben Territory und Ad Alliance gezeigt, welches Potenzial sie in unserem DOUGLAS-Magazin sehen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit zwei erfahrenen Partnern an unserer Seite unser crossmediales Kundenmagazin neu aufsetzen und unsere Leser*innen ab Mai sowohl mit der klassischen Printversion als auch über unsere digitalen Kanäle mit neuen Impulsen und einem frischen Look begeistern und inspirieren können."

Sandra Harzer-Kux, Sprecherin der Geschäftsführung Territory: "DOUGLAS ist nicht nur eines der größten und modernsten Beauty-Retailer, sondern längst selbst eine echte Love Brand. Sie steht für absolute Beauty-Leidenschaft und exzellente Beratungskompetenz ebenso wie für entschlossenes Unternehmertum und erfolgreiche digitale Transformation. Dass wir DOUGLAS von unserem Konzept überzeugen konnten, ist ein toller Beleg für unsere fachliche Kompetenz und übergreifende Aufstellung".

"Für uns war dieser Pitch sehr wichtig, da Corporate-Publishing-Angebote eine große Reichweite für eine Vielzahl an Werbungtreibenden bieten. Mit uns haben unsere Werbekunden den stärksten Partner an ihrer Seite, um die passgenaue Zielgruppe zu erreichen, in diesem Fall vor allem die weibliche Zielgruppe", so Paul Mudter, COO Ad Alliance. "Als Ad Alliance wollen wir stetig wachsen und uns noch breiter aufstellen. In diesem Fall haben wir gemeinsam mit Territory eine immense Schlagkraft und bieten DOUGLAS mit unseren Erfahrungen Vermarktung und Content aus einer Hand."

Zur Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA, seit 2021 der rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell