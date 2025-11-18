M-net Telekommunikations GmbH

Individuell, flexibel und (zukunfts-)sicher: Mit M-net SD-WAN Standorte effizient vernetzen

Neue Netzwerklösung für Geschäftskunden

Enge Zusammenarbeit mit dem Security-Spezialisten Fortinet

Einfacheres operatives Management dank zentraler Qualitätssteuerung

Ausfallsichere Vernetzung unabhängig von der Anschlusstechnologie

Skalierbare und individuelle Lösung aus einer Hand - für jede Unternehmens- und Standortgröße

Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net erweitert sein Portfolio für Geschäftskunden um das Produkt M-net SD-WAN, eine moderne softwarebasierte Netzwerklösung, die in enger Zusammenarbeit mit dem Security-Spezialisten Fortinet entstand. M-net SD-WAN ermöglicht Unternehmen eine flexible, sichere und effiziente Vernetzung ihrer Standorte, unabhängig von der verwendeten Anschlusstechnologie. Unternehmen mit mehreren Filialen und Niederlassungen - auch über das M-net Netzgebiet hinaus - erhalten damit eine zukunftsfähige, skalierbare Lösung, um standortübergreifend Prozesse zu gestalten und Netzverbindungen individuell zu steuern.

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) revolutioniert die Art, wie Unternehmen ihre Standorte vernetzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen WAN-Verbindungen, ermöglicht SD-WAN eine zentrale, softwarebasierte Steuerung des Netzwerks und bietet mehr Flexibilität und Agilität: automatisches Routing des Traffics je nach Auslastung der einzelnen Internetverbindungen und schnelle Integration neuer Standorte.

Für die Implementierung seiner SD-WAN-Lösung setzt M-net auf die bewährte Expertise des Cybersecurity-Experten Fortinet, den das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner als führend im Bereich SD-WAN einstuft. Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es M-net, eine maßgeschneiderte Netzwerkarchitektur mit softwarebasierter Steuerung anzubieten, die Geschäftsprozesse optimiert und maximale Flexibilität sowie hohe Sicherheitsstandards garantiert. Kunden profitieren von einer vollständigen Kontrolle über ihre Netzverbindungen und können sie über alle Standorte hinweg steuern - einfach, ohne komplexe Einzelkonfiguration und mit der Möglichkeit, neue Geräte jederzeit per Zero-Touch nahtlos zu integrieren.

Effiziente Steuerung, hohe Performance, wirksame Absicherung

SD-WAN erlaubt die intelligente Priorisierung geschäftskritischer Anwendungen, wodurch diese auch bei Engpässen durch hohe Netzwerkauslastung stets bevorzugt übertragen werden. Eine dynamische Pfadkontrolle wählt für jede Anwendung automatisch die optimale Verbindung und steuert den Datenverkehr qualitätsorientiert. Die direkte und flexible Cloud-Anbindung an jedem Standort entlastet die zentrale Firewall, da nicht mehr der gesamte Internetverkehr über einen Punkt fließt. Das alles führt zu mehr Verfügbarkeit und einer starken und stabilen Netzwerkleistung mit geringen Latenzen über alle Standorte hinweg.

"Die Komplexität moderner Unternehmensnetzwerke wächst exponentiell - getrieben durch steigenden Datenverkehr sowie die Nutzung vielfältiger Datenquellen und Zugangsmöglichkeiten, egal ob lokal oder in der Cloud", so Maximilian Oertle, Geschäftsführer von M-net. "Diese Entwicklung erschwert nicht nur das operative Management, sondern vergrößert zugleich die Angriffsfläche für Cyberbedrohungen. Unser M-net SD-WAN bietet Geschäftskunden eine sichere, skalierbare und zukunftsfähige Lösung, um ihr Netzwerk zentral zu steuern und wirksam abzusichern."

Leitungsunabhängig vernetzen - individuell, flexibel und ausfallsicher

Die Implementierung von M-net SD-WAN durch M-net erfolgt bei jedem Kunden individuell - genau abgestimmt auf die jeweilige Unternehmensgröße und die Gegebenheiten vor Ort. Das System funktioniert anbindungsneutral. Das bedeutet: Verschiedenste Access-Technologien lassen sich an jedem Standort einfach, agil und zuverlässig kombinieren und können parallel genutzt werden. Dazu gehören leistungsstarke Glasfaser- und L2BSA-Verbindungen, Kabelanschlüsse oder Mobilfunkverbindungen. Diese Vielfalt zahlt nicht nur auf die Flexibilität, sondern auch auf die Ausfallsicherheit des Datentransports ein. Sollte es doch einmal zu Störungen oder Unregelmäßigkeiten kommen, hilft der 24/7-Support von M-net unkompliziert und kompetent weiter.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Schon seit 2021 ist das Unternehmen klimaneutral aus eigener Kraft. M-net hat über 90 Prozent seiner Treibhausgas-Emissionen (Scope 1+2) reduziert. Die restlichen Emissionen werden durch den Zukauf von Ausgleichszertifikaten kompensiert, welche nach hohem Standard zertifiziert sind.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt rund 510.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

