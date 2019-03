Golden Gates Edelmetalle GmbH

Goldinvestment: Starker Aufwärtstrend bei Gold

Görlitz (ots)

Das Gros der Analysten ist sich einig, 2019 wird ein gutes Jahr für Gold und der Goldpreis wird weiter steigen. Seit letztem Herbst ist Gold im Aufwärtstrend und liegt aktuell bei 1.286,30 USD (Stand 04.03.2019, 15:35 Uhr).

Gold ist stark nachgefragt, das stellt auch die Golden Gates Edelmetall GmbH aus Görlitz fest. Das Familienunternehmen ist auf Edelmetalle und Industriemetalle spezialisiert und bietet seinen Kunden verschiedene Anlagestrategien in dieser Assetklasse an.

Die erhöhte Nachfrage nach Gold liegt an dem etwas schwächeren US-Dollar und dem Handelskrieg-Szenario der US-Regierung. Andere Krisenherde weltweit kommen hinzu und verunsichern die Anleger, die sich in sichere Sachwerte flüchten. Die steigende Kaufkraft in asiatischen Ländern bedingt ebenfalls eine größere Nachfrage nach Gold respektive Goldschmuck. Auch Kryptowährungen spielen eine Rolle. Bitcoin und Co. konnten sich als Wertspeicher nicht etablieren und so wenden sich die Anleger wieder verstärkt traditionellen Anlageklassen wie Gold zu. Interessant ist auch die Bedeutung der Zentralbanken. Sie beeinflussen nicht nur durch ihre Geldmarktpolitik maßgeblich den Goldpreis, sondern auch durch ihre Goldreserven. Letztes Jahr haben sie diese laut World Gold Council massiv aufgestockt. Zwischen 400 und 500 Tonnen kamen dazu, so schätzt die globale Lobby-Organisation der Goldbergbauindustrie.

Die erhöhte Nachfrage zieht einen allmählichen Goldpreisanstieg nach sich. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass es sich dabei um mehr als einen kurzfristigen Trend handelt. Nicht wenige rechnen mit einem Goldpreis von 1.400 US-Dollar je Unze zum Ende des Jahres.

Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um in Gold zu investieren? Ja, auch wenn das Edelmetall sich nicht eignet, um kurzfristige Spekulationsgewinne mitzunehmen, davon ist jedenfalls Herbert Behr, Seniorchef der Golden Gates Edelmetall GmbH überzeugt: "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann es nicht um spektakuläre Gewinne gehen, sondern primär um den Vermögensschutz. Und genau dafür sind Edelmetalle eine interessante Option."

Langfristig orientierte Anleger, die im Gold kein Spekulationsobjekt, sondern ein Wertaufbewahrungsmittel oder einen Krisenschutz sehen, sollten sich das Edelmetall in physischer Form in den Tresor legen. Gold zur Diversifikation des Vermögens ist wichtig, da sich damit der schleichende Verlust der Kaufkraft auffangen lässt. Gold verbessert zudem die Risiko-Streuung in jedem Anleger-Portfolio, weil es keine oder nur eine geringe Wechselbeziehung mit anderen Anlageklassen hat.

Die Golden Gates Edelmetall GmbH bietet ihren Kunden einen perfekten Service mit strengsten Sicherheitskriterien und maximaler Flexibilität. Für ihr Angebot wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet. Ob Einmalkäufe oder ratierliche Sparpläne, ob Lagerung oder Auslieferung, ob verschiedene Goldmünzen oder Goldbarren in unterschiedlichen Größen, die Anleger haben die Wahl und können Ihr Portfolio auch mit anderen Edelmetallen oder Industriemetallen diversifizieren. Menschen aller Einkommensschichten können von dem Angebot der Golden Gates Edelmetall GmbH profitieren. Gold ist das begehrteste Edelmetall der Welt und wird immer nachgefragt werden.

