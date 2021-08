EUROPA

Strategische Partnerschaft: Sony Music Entertainment Germany investiert in die Tiger Media International GmbH

Sony Music Entertainment Germany erwirbt Anteile der Tiger Media International GmbH. Die beiden Unternehmen begründen damit eine langfristig angelegte strategische Partnerschaft im Kids-Entertainment-Markt. Sony Music Entertainment Germany ist mit dem Label EUROPA Deutschlands Markführer für Kinderhörspiele. Tiger Media hat mit der TIGERBOX® einen haptischen Audio-Player entwickelt, der über TIGERCARDS® gekaufte Hörspiele und Kindermusik abspielt und über TIGERTONES® an einen eigenen Streamingdienst gekoppelt ist.

Der Erwerb von Unternehmensanteilen durch Sony Music Entertainment erhöht die Eigenkapitalbasis von Tiger Media und verschafft Sony Zugang zu einem wichtigen digitalen Wachstumsmarkt der Zukunft. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Sony seinen Kids-Content des Labels EUROPA bis 1. September 2021 in den Tiger Media Streamingdienst TIGERTONES® einbringt. TIGERTONES® wächst somit auf über 10.000 Titel und stellt das größte Contentangebot im Bereich der Kinder-Hörboxen.

Der USP von Tiger Media: Das Unternehmen kombiniert einen eigenen Streaming-Service (TIGERTONES) mit einer kindgerechten Lautsprecherbox inkl. Touchscreen (TIGERBOX). Zusätzlich sorgen physische Einzelmedien (TIGERCARDS) für exklusiven Hörgenuss und einen Sammelcharakter bei Kindern. Das ist einzigartig am Markt - und der technische Vorsprung von Tiger Media bei der Kombination all dieser Tools ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Die einfach zu bedienende Systematik, verlässliche Hardware für Kinderhände und die Gewissheit der Eltern um eine kindersichere Umgebung, bilden aus Sicht der Sony-Verantwortlichen die Zauberformel der Tiger Media IP.

Als Marktführer im Hörspielsegment stieg Sony Music Entertainment 2014 ins Streaming-Business ein, das 2020 bereits einen Großteil der Verkaufserlöse generierte. Arndt Seelig, Senior Director Family & Home Entertainment Sony Music: "In den vergangenen 30 Jahren verfügten Kinder über ihr eigenes 'MY FIRST SONY' Gerät, das es ihnen ermöglichte, CDs zu sammeln und selbstbestimmt zu entscheiden, wann und wo sie diese hören wollten. Das Investment bei Tiger Media bietet Sony Music die Chance, wieder daran anzuknüpfen und nicht nur mehr Content-driven zu agieren, sondern sich auch klar als Player im gerade neu entstehenden Kinder-Plattform-Markt zu positionieren. Tiger Media verbindet in dieser Hinsicht als First Mover das Beste aus zwei Welten: Streaming und Einzelmedien. Das macht Tiger Media einzigartig und zukunftsorientiert."

"Das leidenschaftliche Team des Start-ups um Tiger Media Gründer Till Weitendorf und Geschäftsführer Martin Kurzhals ist innovativ und überzeugt mit seinen fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen. Das Investment bedeutet für Sony Music einen weiteren Schritt in der digitalen Diversifizierung unseres Unternehmens. Wir sehen in Tiger Media einen idealen Partner, um unser Digitalgeschäft zu beschleunigen und unsere Content-Strategie umzusetzen, denn unsere Family-Entertainment-Inhalte passen perfekt zur Tiger Media Hybridtechnologie, sagt André Mühlhausen, Senior Vice President Commercial Division Sony Music GSA.

Durch die Investition in Tiger Media verspricht sich Patrick Mushatsi-Kareba, CEO Sony Music GSA bei Sony Music Entertainment GSA, Benefits, die die aktuelle Unternehmensstrategie stärken: "Gemeinsam entwickeln wir einen direct-to-consumer Geschäftskanal, der uns einen direkten Zugang zu unserer Hauptzielgruppe, den Eltern und Kindern ermöglicht. Damit stärken wir unsere Marken und bauen nachhaltig unsere Relevanz weiter aus. Die Möglichkeit, diese Innovationen von Deutschland aus auf den Rest der Welt auszudehnen, eröffnet Sony Music Entertainment Germany zusätzliche Geschäftsmodelle."

Till Weitendorf, Gründer von Tiger Media, freut sich über die Partnerschaft mit Sony Music: "Die Tiger-Plattform wird bereits von vielen Kindern und Eltern begeistert genutzt - vielen gilt sie als das beste und vielseitigste Hörspiel-System für Kinder im Markt! Die Investition und das Contentpaket von Sony Music ermöglichen es uns nun, dieses Geschäft weiter stark auszubauen und allen Branchenteilnehmern, die bereits mit lizensiertem Content angebunden sind, am wachsenden Erfolg teilhaben zu lassen. Wir sehen uns dabei als unabhängigen, dynamischen und sympathischen Marktgestalter, der zusammen mit den Labels, den Kreativen und unseren Kunden Relevanz und Zukunft zum Anfassen gestaltet."

Über Sony Music Entertainment

Bei Sony Music Entertainment unterstützen und fördern wir Künstler:innen auf ihrem kreativen Weg. Sony Music Entertainment war in der Musikgeschichte vom ersten Musiklabel bis zur Erfindung der Schallplatte immer ein Vorreiter. Wir haben viele der bekanntesten Künstler:innen der Musikgeschichte aufgebaut und einige der einflussreichsten Tonträger aller Zeiten produziert. Heute arbeiten wir in mehr als 60 Ländern und unterstützen eine umfangreiche Liste an internationalen Superstars, neuen und unabhängigen Künstler:innen, sowie kreativen Visionären. Von unserer Position am Schnittpunkt von Musik, Unterhaltung und Technologie aus stecken wir Vorstellungsvermögen und Fachwissen in neueste Produkte und Plattformen, machen uns neue Geschäftsmodelle zu eigen, setzen bahnbrechende Tools ein und liefern eindrucksvolle Einblicke, die unseren Künstlern helfen, die Grenzen ihres Schaffens zu überschreiten und ein neues Publikum zu erreichen. In allem, was wir tun, sind wir künstlerischer Integrität, Transparenz und Unternehmertum verpflichtet. Sony Music Entertainment ist ein Bestandteil des globalen Unternehmens, Sony Corporation. Hier erfahren Sie mehr über unsere Künstler:innen, Creator und Labels. www.sonymusic.de

Über tigermedia

tigermedia entwickelt Medien für Kinder wie sie sein sollten: ausgesucht, kindgerecht, sicher und mit jeder Menge Herz. Die Apps und die Hardware stehen für Qualität und sorgfältig ausgewählte Inhalte - die inspirieren, verzaubern und bewegen. tigermedia verführt Kinder in unvergleichliche Medienerlebnisse: In einem durchdachten Universum, der die besten, hochwertigsten Komponenten (Hardware, Software, Medien) unter einem Dach vereint und miteinander vernetzt. Vertrieb, Logistik und Auslieferung sind perfekt auf die Anforderungen des modernen Fach- und Onlinehandels ausgerichtet und werden durch die alpha trading solutions aus Erding professionell begleitet.

