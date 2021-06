EUROPA

"Die Punkies" und die "Teufelskicker" starten großes Fußball-EM-Tippspiel

Online oder per App mitmachen, Ergebnisse tippen und gewinnen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

"Die Punkies" und die "Teufelskicker" können die Fußball-EM kaum erwarten! Deshalb starten die Hörspielhelden von EUROPA (Sony Music) ein großes kostenloses Fußball-EM-Tippspiel und laden alle Fans ein, mitzumachen. Ab dem 4. Juni einfach unter play-europa.em-tippspiel.de oder über die "Tippspiel App" (von Happy Contests) registrieren, Ergebnisse der Matches tippen und tolle Preise gewinnen. #aufstehenweitergehen Dazu veröffentlicht EUROPA vom 5. bis zum 11. Juni täglich ein neues Kurzhörspiel mit Fakten und Hintergründen zur EM auf allen bekannten Streaming-Diensten. Überall mit von der Partie: Sportkommentator Ulli Potofski.

Der Juni steht ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft. Und als Fan der Punkies und der Teufelskicker lohnt es sich besonders, die EM aufmerksam zu verfolgen. Denn das Hörspiel-Label EUROPA (Sony Music) startet am 4. Juni ein großes EM-Tipp-Spiel bei dem es viele coole Outdoor-Preise zu gewinnen gibt. Dem besten Tipper winkt am Ende des Turniers ein Eventim-Gutschein im Wert von 500,- Euro. Damit man ein Fußballspiel oder Konzert bald endlich mal wieder live sehen kann.

Am Ball bleiben und Teil der Community werden

Die Punkies und die Teufelskicker tippen natürlich auch mit (außerhalb der Wertung). Auf Instagram, TikTok und Facebook lässt sich mitverfolgen, auf welche Teams die Hörspielhelden setzen. Und Ulli Potofski - als Sportkommentator fester Charakter der Teufelskicker-Hörspiele - gibt wertvolle Tippspiel-Tipps und präsentiert regelmäßig seine Highlights per Video. Da macht es richtig Spaß am Ball zu bleiben und Teil der Community zu werden. Stichwort #aufstehenweitergehen Und das ist noch nicht alles: Von den Teufelskickern veröffentlicht EUROPA vom 5. bis zum 11. Juni täglich ein neues Kurzhörspiel mit Fakten und Hintergründen zur EM auf allen bekannten Streaming-Diensten.

"Die Punkies" und die "Teufelskicker": neue Folgen, ähnliche Ziele

"Stay Tuned!" heißt die 27. Folge der Hörspielreihe "Die Punkies", die am 4. Juni im Streaming erscheint und in der die Hamburger Nachwuchsband auf eine echte Zerreißprobe gestellt wird. Was tun, wenn unter Freunden einer will, was dem anderen gegen den Strich geht? Oder der erträumte Sieg doch nicht wahr wird? Unter dem Hashtag #aufstehenweitergehen zeigen die Punkies immer wieder, dass dabei sein alles bedeutet und eine kleine Niederlage noch lange kein Grund ist, entmutigt zu sein. Am Ende zählt der Teamgeist! Genauso wie bei ihren Hörspiel-Kumpels, den Teufelskickern. Die sind über die neue Folge "Sieges-Serie!" (Folge 89, Erscheinungstermin 4. Juni) auch in den Punkies-Plot involviert. Denn sowohl die Fußballer von "Blau-Gelb" als auch die Bandmitglieder stecken voll im Sog der Fantasy-Fernsehsendung "Magic Dribblers". Während die "Teufelskicker" scharf darauf sind, als Statisten darin aufzutreten, kämpft die Band darum, eine Neuauflage des Titelsongs beizusteuern. Einen Vorgeschmack auf "Stay Tuned!" gibt es unter diepunkies.de.

Über "Die Punkies" und "Die Teufelskicker"

Die Hörspiele des Labels Europa (Sony Music Entertainment) werden auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht. In der Band wie in der Fußballmannschaft sind Mädchen und Jungs vertreten, deren gemeinsames Ziel natürlich der große Erfolg ist - allerdings ist der gemeinsame Weg dorthin wichtiger als das Ziel! "Die Punkies" halten ihre Fans regelmäßig auf Instagram, TikTok und Facebook (#diepunkies) auf dem Laufenden und haben auch eigene Playlists bei Spotify. Die Geschichten über "Die Teufelskicker" Moritz, Niko, Mehmet, Catrina und ihre Mannschaftskameraden von "Blau-Gelb" drehen sich nicht nur rund ums Tore schießen und Gewinnen. Wie bei allen Kindern in diesem Alter geht es auch im Leben der Teufelskicker um Themen wie Freundschaft, schlechte Schulnoten oder die erste, heimliche Liebe. Die Hörspiele bieten den Hörern großes Identifikations-Potential und gleichzeitig spannende Fußball-Action. Die Teufelskicker-Fußball-Community trifft sich auf www.teufelskicker.de.

Links zu den Tippspiel Apps:

AppStore: https://apps.apple.com/de/app/tippspiel-app/id1527064668

PlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.codearts.hc.Tippspiel

Original-Content von: EUROPA, übermittelt durch news aktuell