Neues Premium-Ernährungsformat "Food Facts - Clever kochen mit Sarah Brandner" startet auf health tv

Gesunde Ernährung, Lifestyle und Nährstoffe stehen im Fokus des neuen Premium-Ernährungsformats "Food Facts - Clever kochen mit Sarah Brandner", das am 21. April 2023 auf dem digitalen Gesundheitssender health tv gestartet ist. Moderiert von Ernährungsberaterin und Model Sarah Brandner verspricht die Sendung eine frische und moderne Herangehensweise an das Thema Ernährung. Unterstützt wird Brandner von dem renommierten Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl.

Sarah Brandner ist leidenschaftliche Hobbyköchin und hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. In Food Facts teilt sie ihre Begeisterung für gesundes und genussvolles Kochen mit den Zuschauern und präsentiert spannende Rezeptideen, die einfach in den Alltag integriert werden können. Dabei stehen frische Zutaten und ausgewogene Mahlzeiten im Fokus, die nicht nur gut schmecken, sondern dem Körper auch alle wichtigen Nährstoffe liefern.

"Essen ist so viel mehr als reine Nahrungsaufnahme, es prägt unsere Gesundheit und unsere Lebensfreude. Es ist Zeit, Essen wieder zu zelebrieren. Ich wünsche mir, dass das Zubereiten von gesunden Gerichten auch im Alltag mit Leichtigkeit und Spaß und weniger mit Stress assoziiert wird."

Sarah Brandner, Ernährungsberaterin

Küchenklischees wie Schürze, Schwitzen & Stress gibt es bei Food Facts nicht. Ein gesunder Lifestyle, moderne Ernährungsansätze und das passende Ambiente gehören für health tv zu einer modernen Kochshow und erklären, was diese Sendung zeitgeistiger macht als andere.

"Wir sind begeistert, Sarah Brandner als Gastgeberin für unser neues Ernährungsformat auf health tv gewonnen zu haben", sagt Marina Gunesch, Geschäftsführerin des Senders. "Mit ihrer Expertise und ihrer modernen Herangehensweise an gesunde Ernährung passt sie perfekt zu unserer Vision des - wie wir es nennen - Educational Cooking, nämlich die Küche zu einem Lifestyle-Platz zu machen und wichtiges Ernährungswissen einem breiten Publikum zugänglich zu machen."

"Mir geht es beim Thema Ernährung nicht um Perfektion oder Dogmatismus. Alles sollte in Balance sein - egal, nach welcher Ernährungsform man sich ernährt. Am Ende soll Essen doch einfach Spaß machen und uns gut fühlen lassen - körperlich wie seelisch."

Sarah Brandner, Ernährungsberaterin

In jeder Folge werden wertvolle Informationen zu verschiedenen Nährstoffen vermittelt, wie beispielsweise Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen, sowie deren Wirkung auf den Körper. Die Zuschauer erhalten somit nicht nur praktische Kochtipps, sondern auch ein fundiertes Hintergrundwissen, das ihnen hilft, bewusste Ernährungsentscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit zu fördern.

Unterstützt wird Sarah Brandner von Dr. Matthias Riedl, dem renommierten Experten auf dem Gebiet der Ernährungsmedizin. Riedl bringt sein Fachwissen ein und gibt wertvolle Insights zu den gesundheitlichen Aspekten der vorgestellten Rezepte. Dr. Riedl ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Leiter des Medicum Hamburg sowie bekannter Buchautor und Experte der beliebten NDR-Sendereihe "Die Ernährungs Docs".

"Mikro- und Makronährstoffe sind für uns überlebenswichtig. Sie sind für den Stoffwechsel unabdingbar. Ohne die richtige Menge würden wir krank werden oder sterben."

Dr. Matthias Riedl, Diabetologe, Ernährungsmediziner und ärztlicher Leiter des Medicum Hamburg

"Food Facts - Clever kochen mit Sarah Brandner" verspricht eine einzigartige Mischung aus unterhaltsamem Lifestyle und fundiertem Ernährungswissen. Die Sendung richtet sich an alle, die Wert auf eine gesunde Ernährung legen und Lust haben, neue Rezepte auszuprobieren.

Nicht verpassen: "Food Facts - Clever kochen mit Sarah Brandner" ab dem 21. April 2023. Alle Folgen werden immer freitags um 17 Uhr auf dem health tv YouTube Kanal veröffentlicht und im Smart TV bei Waipu TV, Zattoo und Rakuten TV ausgestrahlt!

Über health tv

health tv ist eine Multi-Channel-Gesundheitsplattform, die seit mehr als sechs Jahren hochwertigen Content rund um die Themen Medizin, Bewegung, Lifestyle & Ernährung produziert. Ausgezeichnet mit dem YouTube Health Siegel, welches für besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen steht und den Nutzern bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen helfen soll, steht health tv für Expertise, Vertrauen und Emotionalität. Mit dem health tv Doc Dr. med. Andreas Martin führt ein Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmediziner sowie Ernährungsexperte die Zuschauer mit seinem Fachwissen durch das Programm. Gründer und Mehrheitseigentümer von health tv sind die Asklepios Kliniken, ein führender privater Klinikbetreiber in Deutschland.

health tv ist als einziger digitaler Gesundheitssender im deutschsprachigen Raum sowohl über den YouTube Kanal youtube.com/@healthtvde als auch über die TV-Streaming-Plattformen Waipu TV, Rakuten TV und Zattoo über integrierte Apps auf Smart TVs, Tablets und Mobilgeräten aufrufbar.

