Sarah Brandner

Hamburg

"Food Facts" ist das neue Premium-Ernährungsformat auf health tv. Moderiert wird die Sendung von Model und Ernährungsberaterin Sarah Brandner, die alle Rezepte auch selbst entwickelt. Im Unterschied zu klassischen Kochformaten stehen bei "Food Facts" die Nährstoffe der einzelnen Zutaten im Vordergrund.

Sarah beschäftigt sich in jeder Folge mit einem Nährstoff (z.B. Eisen), gibt spannende Insights, in welchen Lebensmitteln man den Nährstoff finden kann und kocht drei leckere Rezepte, in denen der Nährstoff in hoher Konzentration vorhanden ist. Das neu entwickelte Konzept des "Educational Cooking" wird durch die Unterstützung des bekannten Ernährungsmediziners Dr. Matthias Riedl abgerundet. Er übernimmt den ernährungsmedizinischen Part und erklärt den Zuschauern, wofür unser Körper Nährstoffe benötigt, wie sie wirken und was passiert, wenn wir Mangelerscheinungen haben.

Nährstoffe im Fokus

In den 30 Folgen von "Food Facts" stehen zehn unterschiedliche Nährstoffe im Fokus und zu jedem Nährstoff werden jeweils drei Clips produziert. Die Auftaktsendung beschäftigt sich mit dem lebenswichtigen Nährstoff Eisen. Sarah hat dafür einen Eisen-Smoothie, einen leckeren Linsen-Spinat-Salat mit gerösteten Samen und einen stärkenden Eisen-Power-Riegel vorbereitet. In den nächsten Folgen stehen dann Vitamin C, Zink, Magnesium, Kalzium, Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren, Proteine, Fett & Kohlehydrate im Fokus.

Look & Feel

"Food Facts" hebt sich nicht nur durch die Inhalte, sondern auch durch die Optik von klassischen Kochshows ab. Das Auge isst hier mit. Produziert wird die Sendung im stylishen next125 Concept Store am Maximiliansplatz in München. Das anspruchsvolle Design der hochwertig ausgestatteten Show-Küche passt perfekt zum modernen, minimalistischen Look der Sendung, der sich auch in der gesamten Grafik widerspiegelt.

Host

Mit Sarah Brandner konnte health tv eine deutschlandweit bekannte Persönlichkeit gewinnen, die mit ihrer authentischen, sympathischen und humorvollen Art die Zuschauer mitreißen wird. Sie ist ausgebildete Ernährungsberaterin und passionierte Köchin, die viel Wert auf saisonale und regionale Zutaten in Bioqualität legt. Gesunde Ernährung ist für sie eine Herzensangelegenheit. In "Food Facts" möchte sie zeigen, dass gesund kochen, schnell und einfach gehen kann.

"Meiner Mutter habe ich zu verdanken, dass ich weiß, wie gutes Essen schmeckt. Sie hat täglich frisch, gesund und ausgewogen für mich gekocht und das prägt mich bis heute. Ich koche leidenschaftlich gern für Freunde und Familie - denn wer will nicht, dass seine Herzensmenschen nur das Beste auf den Teller bekommen? Mein Wissen über gesunde Zutaten und ihren Nährstoffgehalt steckt in jedem meiner Rezepte. Ich möchte unsere Zuschauer einladen, sich von uns inspirieren und überzeugen zu lassen, dass Kochen Leidenschaft & Wissen ist."

Sarah Brandner, Model & Ernährungsberaterin

Für die ernährungsmedizinische Perspektive konnte health tv den renommierten Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl vom Medicum in Hamburg als Gast der Show gewinnen. Er ist deutschlandweit als Teil der beliebten NDR-Serie "Die Ernährungs-Docs" bekannt. Bei "Food Facts" klärt er über die medizinische Bedeutung und Wirkung der Nährstoffe im Körper auf.

"Mikro- und Makronährstoffe sind für uns überlebenswichtig. Sie sind für den Stoffwechsel unabdingbar. Ohne die richtige Menge würden wir krank werden oder sterben."

Dr. Matthias Riedl, Diabetologe, Ernährungsmediziner und ärztlicher Leiter des Medicum Hamburg

health tv

health tv produziert seit 2016 hochwertigen Content rund um die Themen „Medizin, Sport, Lifestyle & Ernährung“ und hat als einziger digitaler Gesundheitsfernsehsender im deutschsprachigen Raum ein Alleinstellungsmerkmal. Der Sender mit Hauptsitz in Hamburg steht für Expertise, Vertrauen und Emotionalität. Er verfügt über einen eigenen health tv Doc, Andreas Martin, und wurde kürzlich mit dem neuen medizinischen Label von YouTube ausgezeichnet. Das YouTube Health-Siegel steht für besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen und soll den Nutzern bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen helfen. health tv ist über SMART TV und YouTube abrufbar. Gründer und Mehrheitseigentümer des Senders sind die Asklepios Kliniken.

Erster Sendetermin ist der 21. April 2023 um 17 Uhr – dann immer freitags um 17 Uhr

