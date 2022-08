Sky Deutschland

"Deadline Day - das Original": der Transfer-Countdown am Donnerstag live auf Sky Sport News

Sky Sport News berichtet den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Sommer-Transferperiode

Exklusiv-Interviews mit Hasan Salihamidzic, Marcel Schäfer und Georgia Stanway

Große Talkrunde "Die Bilanz" ab 18.30 Uhr u.a. mit Felix Magath und Sky Experte Didi Hamann

Darüber hinaus zu Gast im Studio: Michael Reschke sowie die Spielerberater Max Bielefeld und Jasmina Covic

Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg nonstop im Einsatz und informieren Fans rund um die Uhr

Schalten zu Sky UK und Sky Italia

Alles rund um den "Deadline Day" auch auf skysport.de sowie in der Sky Sport App, Instagram und Twitter

Sky Sport News: Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur Verfügung

Unterföhring, 31. August 2022 - Das Transferfenster schließt, der Deadline Day steht an. Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode ist noch so mancher Transfercoup zu erwarten. Verstärkt sich Bayer Leverkusen neben dem englischem Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea auch noch mit dem deutschen Nationalverteidiger Robin Gosens? Wenn ja, bedient sich Inter Mailand dann wiederum noch beim VfB Stuttgart, um mit Borna Sosa die Lücke auf der linken Verteidigerposition der Nerazzurri zu schließen?

Diese und weitere spannende Fragen beantwortet am Donnerstag Sky Sport News.

In "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Bis Donnerstag 18.00 Uhr bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, einen Last-Minute-Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.

Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderatorinnen und Moderatoren Katharina Kleinfeldt, Laura Winter und Gregor Teicher sowie Andi Lengenfelder, Laura Lutz, Viola Weiss und Amina Ndao führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen direkt vor Ort sind.

Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transferexperten Marc Behrenbeck und Florian Plettenberg geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Ab 18.30 Uhr wird dann in der großen Talkrunde "Die Bilanz" mit Felix Magath, Sky Experte Didi Hamann und Sky Reporter Marc Behrenbeck ein Fazit gezogen.

Außerdem werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Gäste und Vertreter der Vereine im Studio live zugeschaltet sein. Zudem spricht Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, ab 16:45 Uhr exklusiv über seine Neuzugänge Sadio Mane, Matthijs de Ligt und gibt darüber hinaus Einblicke, wie er die Deals eingefädelt hat.

Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League sowie in der Serie A ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den Sky Kollegen aus England und Italien werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England und Italien gebracht.

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Donnerstag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren.

"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere Eigenformate

Sky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.

