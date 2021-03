NHK WORLD-JAPAN

"3.11 - Ten Years On": NHK WORLD-JAPAN blickt zurück auf gigantisches Erdbeben

Der japanische Hollywood-Star Ken Watanabe besucht die Katastrophengebiete

Tokio, Japan (ots)

NHK WORLD-JAPAN, der internationale englischsprachige Fernsehsender der öffentlich-rechtlichen japanischen Rundfunkanstalt NHK, zeigt zahlreiche Sendungen zum zehnten Jahrestag des gewaltigen Erdbebens vom 11. März 2011, das einen Tsunami, eine Kernschmelze im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi und schwere Zerstörungen entlang Japans Ostküste auslöste. Der Programmschwerpunkt "3.11 - 10 Years On" läuft im März und April 2021.

Einer der Höhepunkte ist die internationale TV-Premiere von "Ken Watanabe - A Compassionate View: The Decade Since the Great East Japan Earthquake". Der japanische Hollywood-Star Ken Watanabe ("Last Samurai", "Batman Begins", "Godzilla", "Transformers") machte international auf die Katastrophe aufmerksam und hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Schicksale von mehr als 20.000 Menschen angehört. Die Dokumentation ist dabei, wenn der Schauspieler die am stärksten von der Katastrophe betroffenen Gemeinden besucht und die Opfer kennenlernt. NHK WORLD-JAPAN zeigt die Sendung am Samstag, 6. März 2021, um 2.10, 8.10, 14.10 und 20.10 Uhr sowie am Freitag, 12. März, um 21.00 Uhr.

Eine weitere internationale TV-Premiere, "Generation March 11: Their 10-Years Journey", beleuchtet die Geschichten und den Lebensweg von Kindern, die in den Katastrophengebieten geboren wurden. Teil des Programmschwerpunkts ist zudem eine neue Dokumentation über den bekannten und preisgekrönten japanischen Stop-Motion-Puppenfilmkünstler Tomoyasu Murata und seine Arbeit zum Gedenken an die Opfer der Katastrophe, die als Special in der Sendereihe "Anime Supernova" ausgestrahlt wird.

Der Programmschwerpunkt "3.11 - 10 Years On" bietet außerdem nochmals die Gelegenheit, die Dokumentation "3/11-The Tsunami" zu sehen, die NHK WORLD-JAPAN im Januar 2021 gesendet hat. Die zweiteilige Serie zeigt Material von NHK-Kamerateams sowie Handyvideos und andere Videoaufnahmen von Menschen, die vor Ort waren, und zeigt die Wiederaufbaumaßnahmen im Jahr danach.

Weitere Informationen zu den Sendungen des Programmschwerpunkts "3.11 - 10 Years On" finden Sie auf einer gesonderten Website.

NHK WORLD-JAPAN in Deutschland

NHK WORLD-JAPAN ist deutschlandweit im Kabelnetz von Vodafone sowie in den Kabelnetzen von NetCologne und wilhelm.tel und im TV-Paket der Deutschen Telekom für die Wohnungswirtschaft empfangbar. Deutsche Zuschauer können den Sender zudem via Satellit über Astra (19,2° Ost) und Eutelsat Hotbird (13° Ost), über die NHK WORLD TV-App (iOS/Android), Apple TV und Amazon Fire TV sowie als Livestream auf der Webseite www3.nhk.or.jp/nhkworld/ empfangen.

Über NHK WORLD-JAPAN

NHK (Japan Broadcasting Corporation) ist Japans einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt und betreibt das größte inländische und internationale TV-Netzwerk des Landes. In Japan veranstaltet NHK sechs Fernsehsender inklusive 4K und 8K sowie drei Radiostationen. NHK betreibt außerdem zwei internationale Fernsehsender, NHK WORLD-JAPAN (Englisch, HD, 24/7) und NHK WORLD PREMIUM (Japanisch, HD, 24/7) sowie internationale Radioprogramme in 18 Sprachen.

NHK WORLD-JAPAN erreicht über lokale Satelliten- und Kabel-TV-Anbieter mehr als 380 Millionen Haushalte in 160 Ländern und Regionen. Online-Live-Streaming und VOD-Dienste (Video-on-Demand) über die kostenfreie mobile App und die Webseite bieten den Zuschauern überall und jederzeit Zugang zu NHK WORLD-JAPAN. Apple TV und Amazon Fire TV sind weitere Zugangswege. Mit einer umfangreichen Auswahl an Programmen mit Asien-Schwerpunkt ist NHK WORLD-JAPAN das Fenster nach Japan, Asien und dem Rest der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www3.nhk.or.jp/nhkworld/.

Über Japan International Broadcasting, Inc.

Japan International Broadcasting Inc. (JIB), eine Tochtergesellschaft von NHK, ist für die weltweite Distribution des englischsprachigen HD-Nachrichten- und Lifestyle-Senders NHK WORLD-JAPAN und des in japanischer Sprache angebotenen HD-Kanals NHK WORLD PREMIUM verantwortlich. Die beiden Sender werden derzeit weltweit über drei internationale sowie nationale Satelliten in ihren jeweiligen Märkten ausgestrahlt und erreichen Haushalte, Hotels und andere Empfänger über Satellit (DTH), Kabel, IPTV und terrestrische Sendernetze.

