Leutgeb Entertainment Group GmbH

Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026

Schladming (ots)

Pressekonferenz am 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach der legendären Winter-Party mit den Backstreet Boys im Jahr 2025 folgt heuer schon der nächste Coup für‘s Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026.

Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) werden am 11. Dezember 2026 erneut für Furore sorgen und das wohl legendärste Ski-Opening der österreichischen Berge einmal mehr mit einem Act der Sonderklasse toppen.

Act Reveal & Pressekonferenz am 28. Juli 2026

Erfahren Sie am 28. Juli 2026 um 11:00 Uhr bei der Digitalen Pressekonferenz alles zum Konzert am 11.Dezember 2026 und erfahren Sie als allererstes, wer die Wintersaison beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 eröffnen wird.

Digitale Pressekonferenz

Di, 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

Ski-Opening Schladming-Dachstein

Fr, 11. Dezember 2026

Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich mit einem kurzen Mail an media@leutgebgroup.com an. Genauere Informationen zum Ablauf gibt es nach Voranmeldung natürlich zeitgerecht per Mail.

Ski-Opening Schladming-Dachstein – digitale Pressekonferenz

BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach der legendären Winter-Party mit den Backstreet Boys im Jahr 2025 folgt heuer schon der nächste Coup für‘s Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026.

Datum: 28.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://player.castr.com/live_4a9942a0b94711f0b1c5872880ced698

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