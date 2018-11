Nachhaltigkeitsstrategie von avesco erneut ausgezeichnet: Das FNG würdigt den besonders anspruchsvollen Ansatz des Sustainable Hidden Champions Aktienfonds

Berlin (ots) - In diesem Jahr darf sich der SHC-Fonds neben der erfolgreichen Zertifizierung durch das FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.) über zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie freuen. Die institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien wurden gewürdigt.

Die gelebte Nachhaltigkeit von avesco und die Qualität des SHC-Fonds wurden durch das FNG nun zum zweiten Mal in Folge unabhängig validiert. "Eine Bestätigung dafür, dass nachhaltiges Wirtschaften sich auszahlt und auch ein kleiner aber innovativer Asset Manager Spitzenleistung bei der Nachhaltigkeitsexpertise erbringen kann", sagt Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO der avesco Financial Services AG. "Die Sustainable Hidden Champions Strategie ist weltweit einzigartig, denn Sie kombiniert als einziger Fonds das Phänomen Hidden Champions mit nachweislicher und nachvollziehbarer Nachhaltigkeitsleistung", so Hagedorn weiter.

Die kleinen und mittleren Unternehmen, die in ihren Nischen weltmarkführend sind, werden von avesco aufgespürt, auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht und zu einem Portfolio gebündelt. Im Vergleich mit dem MSCI Index weist der Fonds u.a. eine um 53% niedrigere Co2- und um 81% niedrigere Wasserintensität aus. Ein Beleg dafür, dass diese Unternehmen tatsächlich dem Klimawandel entgegenwirken und besonders effizient mit Ressourcen umgehen, was sich auch im wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen widerspeigelt.

avesco erhielt die Auszeichnung gestern im Rahmen einer feierlichen Siegelvergabe auf dem Römerberg in Frankfurt. Das FNG-Siegel wurde in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben.

Über das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG):

Das FNG, der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, repräsentiert über 180 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen. Es verleiht das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds, gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile heraus und hat das FNG-Siegel entwickelt. Das FNG ist außerdem Gründungsmitglied des europäischen Dachverbands Eurosif (www.forum-ng.org).

Über die avesco Financial Services AG:

Das Finanzdienstleistungsinstitut avesco wurde 1999 gegründet. 2011 hat Oliver N. Hagedorn die strategische Entscheidung getroffen, das Unternehmen auf nachhaltige und wirkungsorientierte Vermögensanlagen auszurichten. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen investiert avesco vorrangig in Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. Besonders stolz ist das avesco-Team auf die hauseigene Bewertungsmethode für Nachhaltigkeit, die 2017 erstmalig vom Forum für Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) ausgezeichnet wurde.

Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit bei avesco sowie aktuelle Informationen zu den Produkten sind unter https://www.avesco.de/ abrufbar.

