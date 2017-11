Sustainable Hidden Champions Fonds mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet

Berlin (ots) - Am Mittwoch wurde der Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds) für seinen Nachhaltigkeitsansatz mit einem Stern des FNG-Siegels ausgezeichnet.

Das Siegel des Forums für nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) gilt als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds auf dem deutschsprachigen Markt. Ausgezeichnet wird damit ein stringenter und transparenter Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft wird. Der SHC-Fonds (ISIN R-Tranche: DE000A1J9FJ5, ISIN I-Tranche: DE000A12BKF6)konnte vor allem in den Bereichen "institutionelle Glaubwürdigkeit", "Produktstandards" und "Transformation & Wirkung" punkten.

Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO der avesco Financial Services AG, betont die Bedeutung des FNG-Siegels für das Unternehmen und erklärt die Besonderheiten der unternehmenseigenen Nachhaltigkeitsanalyse: "Gerade weil wir in unserer internen Nachhaltigkeitsbewertung unkonventionell vorgehen, freuen wir uns, vom FNG ausgezeichnet zu werden. Im Gegensatz zur gängigen Nachhaltigkeitsbewertung setzen wir auf eine holistische, integrative und offene Vorgehensweise bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Investments. Statt einer künstlichen Trennung von Finanz- und ESG-Analyse verbinden wir beides, um so wichtige Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit zu erfassen. Nur so wird man der komplexen Natur der Nachhaltigkeit gerecht!"

Über die avesco Financial Services AG:

avesco fördert Nachhaltigkeit, weil es sich lohnt. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen investieren wir die uns anvertrauten Gelder in Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. Durch ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen werden unsere Ökosysteme erhalten und deren Resilienz gestärkt.

avesco ist seit 1999 im Private Banking, Asset Management sowie als Family Office tätig und hat den Nachhaltigkeitsfonds Sustainable Hidden Champions Equity aufgelegt. Der Publikumsfonds investiert vorrangig in kleine und mittlere Marktführer aus der D-A-CH-Region, welche auf Basis der avesco eigenen Bewertungsmethode als nachhaltig gelten.

Mehr zum SHC-Fonds unter http://www.avesco-shc.de/.

