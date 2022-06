Zippo Manufacturing Company

90 Jahre ZIPPO: Kultmarke enthüllt neue Markenplattform "Live with Confidence"

Zum Auftakt erzählt Zippo von Menschen, die ihren Weg gehen

Zippo Manufacturing Company, der weltbekannte Hersteller des legendären windfesten Feuerzeugs und eines wachsenden Sortiments an Lifestyle- und Outdoor-Produkten, präsentiert anlässlich des Jubiläums eine neue globale Markenplattform. Das Motto "Live with Confidence" unterstreicht den Markenkern: Seit 90 Jahren stellt Zippo zuverlässige, robuste Essentials für den Alltag her, deren Verarbeitungsqualität weit über den Standard hinaus geht. Die neue Positionierung vereint langjähriges Engagement für Handwerkskunst sowie Langlebigkeit und vermittelt Nutzern vor allem das nötige Vertrauen in Zippo-Produkte - damit sie die Freiheit haben, zu tun, was sie wollen und wie sie es wollen.

Das Unternehmen erweckt "Live with Confidence" durch unterschiedliche Maßnahmen zum Leben, darunter das Logo, die Verpackung und das Marketing. Besonderes Highlight: eine Reihe neuer Videos und Fotos von selbstbewussten Menschen, die Zippo-Produkte auf eine Weise verwenden, die von alltäglich bis hin zu außergewöhnlich reicht. Dazu zählt die Geschichte einer Bogenschützin, die mit ihren Füßen brennende Pfeile abschießt, eines Mixologen, der Cocktails mit einem charakteristischen Zippo Feuerzeug anzündet, eine E-Gamerin, die Zippo Handwärmer nutzt, um ihre Finger warm zu halten - und nicht zuletzt der historische Bericht eines Veteranen, dessen Leben durch ein Zippo Feuerzeug gerettet wurde.

"Mit der neuen Brand Plattform gehen wir selbstbewusst in die Zukunft und bleiben uns gleichzeitig treu", sagte Lucas Johnson, Associate Vice President of Global Marketing bei Zippo. "'Live With Confidence' ist mehr als ein Claim, es ist eine Haltung und drückt aus, wer wir als Unternehmen sind: gefertigt in den USA, mit viel Stolz und von Menschen, die auf Handwerkskunst vertrauen. 'Live With Confidence' verkörpert auch, wer unsere Kunden sind und wie sie leben wollen."

Die neuen Markenfilme wurden von Ogilvy kreiert, von ROOS inszeniert, von Greenpoint Pictures produziert und schließlich mit Fotografien von The Wade Brothers unterstützt.

Bildmaterial sowie den Brandfilm finden Sie unter folgendem Link: Zippo Live With Confidence Visuals

Weitere Informationen über die neue Markenplattform von Zippo finden Sie unter zippo.de.

Über Zippo

Zippo ist seit 90 Jahren eine Quelle zuverlässiger und langlebiger Produkte und gibt seinen Benutzern das Vertrauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Die 1932 von George G. Blaisdell gegründete Marke erlangte zunächst weltweite Berühmtheit für ihr charakteristisches winddichtes Feuerzeug, das noch immer in Bradford, Pennsylvania, hergestellt wird. Mit Ausnahme von Verbesserungen am Feuersteinrad und einer stetig wachsenden Anzahl von Designs und Oberflächenstrukturen behält das Produkt, seitdem seine klassische Form und Funktionalität bei und wird durch die berühmte Zippo-Garantie des Unternehmens abgesichert - "Es funktioniert, oder wir reparieren es kostenlos." Heute umfasst die vielfältige Produktlinie von Zippo Feuerzeugen, Butan- und elektrische Feuerzeugeinsätze, wiederaufladbare Kerzenanzünder, Mehrzweckfeuerzeuge, Brillen, Lederwaren und eine robuste Reihe von Hitze- und Flammenzubehör für Outdoor-Enthusiasten. Zippo ist in über 180 Ländern erhältlich und besitzt die in Bradford ansässige W.R. Case and Sons Cutlery Company, einen amerikanischen Hersteller von Premium-Taschenmessern und Designs mit feststehender Klinge; und Northern Lights Candles mit Sitz in Wellsville, New York, einem führenden Designer von Luxuskerzen und handwerklichen Accessoires. Weitere Informationen finden Sie unter zippo.de.

