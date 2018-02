Agentur STERN aus Wiesbaden gründet Abteilung für Influencer- und Testimonial-PR

Wiesbaden (ots) - Die Full-Service-Agentur STERN aus Wiesbaden hat ein neues Team für Influencer- und Testimonial-PR gegründet. Geleitet wird das Team von der langjährigen Mitarbeiterin Romy Cutillo (40), die bereits für das Lifestyle-Team Verantwortung trägt. Nach zahlreichen Influencer- und Testimonial-Projekten für Kunden wie SodaStream, Club Med, De'Longhi, Braun, Kenwood, Nestlé Waters und Coty hat sich die Agenturführung dafür entschieden, dieses spannende Aufgabenfeld mit einem eigenen Team weiter zu pushen. "Wir spüren hier eine riesige Nachfrage aus dem Markt", erläutert Geschäftsführer Florian Hirt: "Mit diesem Schritt bündeln wir das exzellente Netzwerk und die Publishing-Kompetenz einer klassischen PR-Agentur mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Celebrity-Betreuung und der Power einer voll-integrierten Digitalagentur."

In den vergangenen 12 Monaten steuerte die Agentur Projekte mit klassischen VIPs wie Paris Hilton, Mayim Bialik (Big Bang Theory), Thor Björnsson (Game of Thrones), Hannes Jaenicke, Johann Lafer, Fernandao Brandao, Barbara Meier, aber auch mit zahlreichen Bloggern und Influencern wie Sallys Welt, Travel Fred, Little Years oder Baby, Kind und Meer.

Kurzfristig ist auch geplant, eigene Influencer aufzubauen, spezielle Themen-Blogs für verschiedene Branchen zu entwickeln und die Reporting-Tools weiter zu standardisieren. "Die Kunden wollen messbare Ergebnisse," so Hirt: "Niemand ist heute mehr bereit, hohe Geldsummen in Online- oder Offline-Markenbotschafter zu investieren ohne genaue Prognose, welchen ROI er bekommt. Deshalb entwickeln wir unsere Kampagnen auf der Basis individuell definierter KPIs, jeweils in Abstimmung mit der Marketingabteilung unserer Kunden."

