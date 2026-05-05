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Eine Viertelmillion: So viel kostet ein Kind heutzutage

Berlin (ots)

Monatliche Ausgaben für Kinder liegen bei rund 950 Euro

Jedes Kind kann bis zu 13.348 Euro pro Jahr an Kapitalerträgen steuerfrei vereinnahmen

Raisin startet Kinderdepot: Digitale ETF-Vermögensverwaltung für Minderjährige

Nur 0,2 Prozent Gebühren bei 7,6 Prozent Zielrendite

Ein Kind großzuziehen kann bis zum Studienabschluss rund 250.000 Euro kosten. Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Mieten und zusätzliche Ausgaben im jungen Erwachsenenalter summieren sich über die Jahre zu einer erheblichen finanziellen Belastung. Um Familien beim langfristigen Vermögensaufbau zu unterstützen, führt Raisin ein Kinderdepot mit einem steueroptimierten Rebalancing ein.

250.000 Euro bis zum Studienabschluss

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes liegen die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für ein Kind bei rund 950 Euro.* Mit zunehmendem Alter des Kindes steigen die Kosten deutlich: Für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren belaufen sich die monatlichen Ausgaben inflationsbereinigt auf rund 1.180 Euro. Über 18 Jahre hinweg summieren sich allein die laufenden Kosten damit auf über 200.000 Euro.

Hinzu kommen häufig weitere finanzielle Aufwendungen bei oder nach Volljährigkeit. Ein Führerschein kostet im Schnitt etwa 3.400 Euro.** Ein Studium kann inklusive Miete und Lebenshaltungskosten mit rund 50.000 Euro zu Buche schlagen.***

Insgesamt entstehen so für viele Familien leicht Kosten in einer Größenordnung von rund einer Viertelmillion Euro. Diese finanzielle Belastung spiegelt sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung wider: In einer Insa-Umfrage**** stimmten 55 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass man sich in Deutschland keine Kinder mehr leisten könne.

Langfristig vorsorgen mit einem Kinderdepot

Umso wichtiger ist es für Familien, frühzeitig vorzusorgen. Nur so kann man langfristig vom Zinseszinseffekt profitieren. Dafür startet Raisin das Kinderdepot – eine volldigitale ETF-Vermögensverwaltung.

Nach dem einmaligen digitalen Setup durch die Eltern mit Festlegung von Risikopräferenz und Sparplan läuft das Investment automatisiert weiter. Einzahlungen – mindestens 25 Euro pro Monat – sind auch durch Großeltern, Paten oder andere Verwandte nach einmaliger Registrierung möglich.

Diversifiziert mit steueroptimiertem Rebalancing

Das Kinderdepot investiert in breit gestreute ETF-Portfolios mit bis zu 8.000 Aktien und einem Mix aus großen Unternehmen, Mittelständlern und Unternehmen in Schwellenländern. Je nach Risikopräferenz wird das Verhältnis von Aktien und Anleihen individuell festgelegt. Die Portfolios werden regelmäßig angepasst (Rebalancing), um die ursprünglich gewählte Risikostruktur beizubehalten und Marktbewegungen auszugleichen.

Im Laufe des Jahres wird die Rebalancing-Funktion erweitert, um automatisch Gewinne zu realisieren. Dadurch können die steuerlichen Freibeträge der Kinder optimal genutzt werden. Kinder gelten steuerlich als eigenständige Personen und verfügen daher wie alle Bürger über jährliche Freibeträge von 13.348 Euro. Über 18 Jahre können so Erträge von bis zu 241.000 Euro steuerfrei vereinnahmt werden.

Die Managementgebühr ist mit lediglich 0,2 Prozent pro Jahr marktführend für eine vollwertige Vermögensverwaltung. Bei einer Aktienquote von 100 Prozent wird eine attraktive Zielrendite von 7,6 Prozent angestrebt.

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres geht das angesparte Vermögen vollständig auf das Kind über. Ab diesem Zeitpunkt verfügt es eigenständig über das Kapital.

Kim Felix Fomm, Chief Investment Officer bei Raisin, fasst zusammen:

„Wer frühzeitig und langfristig investiert, kann den Kapitalmarkt und den Zinseszinseffekt nutzen, um Vermögen aufzubauen und dem Nachwuchs eine bessere Zukunft zu schenken. Mit dem Raisin Kinderdepot ermöglichen wir Eltern und Angehörigen, dies strukturiert und mit minimalem Aufwand zu tun. Wir kümmern uns um alles, Auswahl und Tausch von Fonds sowie steueroptimiertes Rebalancing.“

Über Raisin

Raisin ist die weltweit führende Plattform für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech verbindet Verbraucherinnen und Verbraucher mit Banken in der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dadurch erhalten sie bessere Zinsen und Banken eine diversifizierte und günstige Refinanzierung. Unsere Vision ist es, einfaches Sparen und Investieren ohne Hürden anzubieten und so den globalen 160-Billionen-Euro-Markt zu erschließen. Raisin beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeitende aus über 75 Ländern. Heute verwaltet die Plattform über 80 Milliarden Euro von einer Million Anlegerinnen und Anlegern. Mit ihrer Geldanlage haben diese bereits über sieben Milliarden Euro an Erträgen generiert.

Methodologie/Quellen:

* Die Grundlage für die Daten zu den monatlichen Ausgaben für Kinder bildet eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2018, die 2021 veröffentlicht wurde. Der angegebene Wert wurde um die historische Inflation bereinigt.

** Deutschlandfunk: Wie der Führerschein günstiger werden soll

*** Die Studienkosten können je nach Wohnort und Studiendauer deutlich abweichen. 50.000 Euro sind eine realistische Annahme für ein 3-jähriges Bachelorstudium einschließlich eines mehrmonatigen unbezahlten Praktikums.

**** Insa-Umfrage für Bild am Sonntag

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