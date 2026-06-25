Tegernseer Tal Tourismus GmbH

BERGLUFT FESTIVAL TEGERNSEE: einfach lässig

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Tegernsee (ots)

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Bergluft Festival am 12. September 2026 (VT: 13. September 2026) zurück auf den Stümpfling. Auf 1.530 Metern Höhe erwartet die Besucher ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis, authentisch und bewusst klein gehalten, zwischen Tegernsee und Schliersee mit Bayerischer Mundart, prächtigem Bergpanorama und feinem oberbayerischen Mountain Whisky.

Angenehme Temperaturen und die besondere Stimmung in den Bergen machen den Herbst zur idealen Zeit für eine Auszeit in den Alpen. Genau hier setzt das Bergluft Festival am 12. September 2026 auf dem Stümpfling an. Auf 1.530 Metern Höhe erwartet Besucher ein außergewöhnliches Open-Air-Erlebnis zwischen Tegernsee und Schliersee. Rund um die Jagahütt’n und das Höhenlager der SLYRS Whisky Destillerie treffen bayerische Mundart, regionale Schmankerl und feinster oberbayerischer Mountain Whisky auf ein beeindruckendes Bergpanorama. Mit Kapotaki, Monaco F und DeSchoWieda stehen drei hochkarätige Acts auf der Bühne, die für beste Festivalstimmung sorgen. Die Künstler im Überblick:

· Kapotaki: Sieben Vollblutmusiker aus dem Münchner Westen zünden ein Feuerwerk aus Volksmusik, Balkan-Brass, Ska und Reggae.

· Monaco F: Der Pionier des bairischen Rap legt tiefen Dialekt über treibende Beats und Zither.

· DeSchoWieda: Die fünf Vollblut-Bayern verwandeln große Chart-Hits in bayrische Kultversionen und gelten als Live-Phänomen Bayerns.

Gleichzeitig bietet die Veranstaltung auch die perfekte Gelegenheit, die Bergwelt rund um den Tegernsee aktiv zu erleben. Zahlreiche Wanderwege rund um die Jagahütt’n laden dazu ein, den Festivalbesuch mit einer Bergtour oder einem verlängerten Wochenende in den Alpen zu verbinden. „Das Bergluft Festival steht für genau die Mischung, die unsere Region so besonders macht: eindrucksvolle Berglandschaften, gelebtes Brauchtum und außergewöhnliche Erlebnisse. Gerade die Herbstzeit bietet dafür ideale Bedingungen. Besucher können das Festival mit Wanderungen und Übernachtungen in den Hütten rund um das Sutten- und Spitzinggebiet oder bei unseren Gastgebern im Tegernseer Tal verbinden und so ein ganzes Wochenende in den Bergen genießen“, erklärt die Tegernseer Tal Tourismus GmbH.

Bei aller Lässigkeit steht für die Veranstalter die Verantwortung für Berg und Natur an erster Stelle: Das Bergluft Festival ist bewusst klein gehalten und mit Rücksicht auf Mensch, Tier und Natur konzipiert. Die Lautstärke ist bewusst begrenzt und beschallt ausschließlich Bühne und Veranstaltungsbereich, nicht die umliegende Bergwelt. Zum Schutz der Wildtiere endet das Festival vor Einbruch der Dunkelheit; die Durchführung erfolgt außerhalb der Schonzeit und in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sowie Jagd und Forst. Bei der Umsetzung setzt das Festival konsequent auf regionale Leistungspartner – von der Bergbahn über die Technik bis zu Essen und Trinken.

Die Anreise erfolgt bequem mit den Bergbahnen vom Tegernsee oder Schliersee – die Berg- und Talfahrt ist im Ticketpreis enthalten. Tickets sind über die Tegernsee Web-App unter www.tegernsee.bayern erhältlich.

· Kategorie 1 (80,00 €): inklusive Berg- und Talfahrt, Zugang zur Mountain Whisky Lounge, Besichtigung des Höhenlagers der SLYRS Destillerie sowie Whisky-Tasting, reservierte Plätze im Außenbereich

· Kategorie 2 (60,00 €): inklusive Berg- und Talfahrt, 0,01 l Probierwhisky, freie Platzwahl im Innen- und Außenbereich

Der Vorverkauf endet am 11. September 2026 um 20:00 Uhr; Restkarten sind danach – sofern noch verfügbar – nur noch an der Tageskasse an der Jagahütt’n erhältlich. Die Berg- und Talfahrt muss somit am Veranstaltungstag zum Normalpreis direkt bei der Bergbahn gekauft werden.

Parkplätze stehen an den Talstationen der Bergbahnen zur Verfügung. Festivalbeginn ist um 14:00 Uhr, Einlass und die ersten Bergfahrten starten ab 13:00 Uhr. Die letzte Talfahrt erfolgt um 19:30 Uhr in Richtung Tegernsee und um 21:00 Uhr in Richtung Schliersee. Durch die Talfahrten vor Einbruch der Nacht werden Natur und Wild geschont.

Eine witterungsbedingte Absage oder Verschiebung wird am 11. September bis spätestens 15:00 Uhr bekannt gegeben. Der Ersatztermin ist der 13. September 2026, die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Infos unter www.tegernsee.com/bergluft.

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