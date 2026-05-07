Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Seefeststart 2026 am Tegernsee

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Tegernsee (ots)

Wenn der Sommer am Tegernsee Einzug hält, beginnt auch die Zeit der Seefeste. Jahr für Jahr ziehen die Seefeste rund um den Tegernsee unzählige Gäste von nah und fern an. Sie haben Strahlkraft, die weit über das Tal hinausgeht. Den Anfang macht dieses Jahr Rottach-Egern am 07. Juli 2026.

Am 7. Juli (Verschiebetermin: 8. oder 9. Juli 2026) starten die diesjährigen legendären Seefeste am Tegernsee. Traditionsgemäß eröffnet auch dieses Jahr Rottach-Egern die Festsaison, in welcher entlang des idyllischen Seeufers die schönste Jahreszeit gefeiert wird. Die Seestraße wird an diesem Tag zur lebendigen Fußgängerzone und kleine Stände, Buden und Bars laden zum Flanieren, Genießen und Verweilen ein. Es riecht nach regionalen Schmankerln, Blasmusik erfüllt die Straßen und die Vorfreude auf das große Brillantfeuerwerk liegt in der Luft. Ein abwechslungsreiches Programm begeistert Einheimische und Gäste gleichermaßen.

Am 28. Juli (Verschiebetermin 29. oder 30. Juli) wird die Stadt Tegernsee rund um den Rathausplatz, die „Seeanlage Länd“ und Teile des Kurgartens zu einem stimmungsvollen Festplatz mit kulinarisch-musikalischen Highlights und vielen Attraktionen. Die Karolinenfelder, die Argeter Alphornbläser sowie die Tegernseer Blaskapelle sorgen für die passende musikalische Unterhaltung. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Die DLRG Tegernsee veranstaltet ihr traditionelles Sautrogrennen, während die Rottacher Goaßlschnalzer, der Trachtenverein d’Wallberger und die Blaskapelle Rottach-Egern auf dem Floß für traditionelle Darbietungen sorgen. Für die kleinen Gäste gibt es im Kurpark ein vielfältiges Kinderprogramm.

Den Abschluss macht am 14. August (Verschiebetermin: 15. oder 16. August 2026) das Seefest in Bad Wiessee. Entlang der Seepromenade in der Wiesseer Bucht genießen Einheimische wie Besucher das bayerische Lebensgefühl in traditionellem Ambiente. Zahlreiche Showeinlagen, Musikgruppen und Vereine sorgen für ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Beginn der Seefeste ist jeweils ab 16:00 Uhr. Ob Auftritte der Alphornbläser, der Goaßlschnalzer oder des Spielmannszugs – das Rahmenprogramm überrascht mit vielfältigen Showeinlagen. Kulinarisch dürfen sich Besucher auf regionale Schmankerl, Bier aus dem Herzoglichen Brauhaus Tegernsee und Edelbrände lokaler Destillerien freuen. An der Uferpromenade entlang sorgen Showeinlagen der Vereine und Trachtengruppen für farbenfrohe Akzente, während das traditionelle Schifferstechen auf dem See für zünftige Stimmung sorgt. Weiterer Höhepunkt ist die Bühne auf dem schwimmenden Trachtlerfloß mit Blaskapelle und Trachtentanz. Für die kleinen Gäste gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm am Nachmittag – Kinderschminken, Hüpfburg und Basteln – hier ist für jeden etwas dabei. Gegen 22:15 Uhr wird der Himmel über Rottach-Egern, Tegernsee und Bad Wiessee von einem musikalisch untermalten Feuerwerk erleuchtet. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird 2026 bei den Seefesten erneut großgeschrieben – in Form von regionalen Produkten, einem Plastikverbot und stärkerer Mülltrennung. Auch die LEADER geförderten LED-Tafeln mit Hinweisen zu Parkmöglichkeiten bei Großveranstaltungen kommen bei den Festen erneut zum Einsatz.

Pendelbusse und Pendelschiff: Eine attraktive Regelung bringt Besucher auch 2026 bequem und kostenfrei zu den Seefesten und wieder zurück. Am Veranstaltungstag können ab 17:00 Uhr sowohl die Ringlinien des MVV als auch die südliche Rundfahrt der Schifffahrt kostenlos genutzt werden. Zusätzlich verkehren weitere Schiffe um 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 und 00:30 Uhr. Ergänzend fahren beim Seefest in Rottach-Egern ein Expressbus um 22:35 Uhr (Seeforum – Bahnhof Tegernsee) sowie ein Sonderbus um 00:00 Uhr (ab Seeforum). In allen Orten stehen zudem bewachte Radlparkplätze (17:00 bis 00:00 Uhr) zur Verfügung. Im Ortsbereich Bad Wiessee werden zusätzliche Parkplätze für PKWs ausgewiesen. In allen Gemeinden gibt es außerdem eine zusätzliche Rundfahrt mit dem RVO um 23:00 und 00:00 Uhr um den See.

Bitte beachten Sie mögliche Fahrplanänderungen der Bayerischen Regiobahn auf der Strecke Tegernsee–München. Infos über Fahrplanänderungen finden Sie tagesaktuell auf www.brb.de. Aktuelle Informationen sowie Programme und Details zu Pendelbussen und Schiffen unter www.tegernsee.com/seefeste.

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