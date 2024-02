Viva Technology

Wirtschaftsführer setzen auf neue Technologien, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die größten Herausforderungen von heute zu bewältigen

Ergebnisse des ersten Barometers von Viva Technology & Wavestone, das von OpinionWay in Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde

Führungskräfte aus der Wirtschaft äußern mit einem Vertrauenswert von 86/100 solides Vertrauen in neue Technologien

solides Vertrauen in neue Technologien 96 % halten die Einführung neuer Technologien für entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens

halten die Einführung neuer Technologien für entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens 72 % von ihnen haben eine Meinung, die sich im Laufe des Jahres positiv entwickelt hat

von ihnen haben eine Meinung, die sich im Laufe des Jahres positiv entwickelt hat 93 % glauben, dass wichtige technologische Innovationen eine der Lösungen für die heutigen Herausforderungen sind (Bekämpfung der Klimakrise und ihrer Folgen, Bekämpfung von Fehlinformationen, Unterstützung des Bildungssystems, Verbesserung der globalen Gesundheit ...)

glauben, dass wichtige technologische Innovationen eine der Lösungen für die heutigen Herausforderungen sind (Bekämpfung der Klimakrise und ihrer Folgen, Bekämpfung von Fehlinformationen, Unterstützung des Bildungssystems, Verbesserung der globalen Gesundheit ...) 63 % sehen KI als die vielversprechendste Technologie für die Zukunft ihres Unternehmens an

sehen KI als die vielversprechendste Technologie für die Zukunft ihres Unternehmens an 85 % der Unternehmen werden in den nächsten zwölf Monaten ihre Investitionen in neue Technologien erhöhen

der Unternehmen werden in den nächsten zwölf Monaten ihre Investitionen in neue Technologien erhöhen 94 % empfehlen eine Karriere im Technologiesektor

empfehlen eine Karriere im Technologiesektor Französische Führungskräfte beurteilen die Wettbewerbsfähigkeit des technologischen Ökosystems ihres Landes im Vergleich zu ihren deutschen, britischen und amerikanischen Kollegen eher gemischt

Mehr als neun von zehn Führungskräften (96 %) halten die Integration neuer Technologien für einen grundlegenden Faktor zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens.

Technologie spielt weiterhin eine führende Rolle in Unternehmen, wobei KI laut 63 % der befragten Entscheidungsträger in den Vordergrund rückt. Tatsächlich beabsichtigen 88 % von ihnen, bis 2024 in KI zu investieren.

Nach der KI sind die Technologien, die die größte Aufmerksamkeit der Führungskräfte auf sich ziehen, Cloud Computing (49 %) und Cybersecurity (40 %).

93 % der Unternehmensleiter sehen in der Technologie einen Verbündeten bei der Bewältigung der großen menschlichen Herausforderungen. Konkret soll der technologische Fortschritt vor allem den Zugang zu Informationen vereinfachen und Desinformation bekämpfen (44 %), die Herausforderungen des Bildungssystems unterstützen (43 %) sowie zur Bekämpfung von Pandemien und der Klimakrise beitragen (39 % bzw. 37 %).

Der technische Fortschritt kann zwar viel Gutes bewirken, birgt aber auch beunruhigende Risiken. Vor diesem Hintergrund der Unsicherheit sind die Unternehmensleiter jedoch zuversichtlich (92 %) und zeigen ein solides Verständnis von Technologie- und Cybersicherheitsfragen (85 %), auch wenn es in Frankreich und Deutschland geringfügige Unterschiede gibt.

