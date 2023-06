VivaTech etabliert sich als weltweit führende Veranstaltung für Technologie und Start-ups

Paris (ots/PRNewswire) - Viva Technology, Europas größte Startup- und Tech-Veranstaltung findet vom 14. bis 17. Juni in Paris an der Porte de Versailles zum 7. Mal statt. BEWÄLTIGUNG DER GROSSEN HERAUSFORDERUNGEN, DENEN MENSCHEN UND DIE ERDE GEGENÜBERSTEHEN Laut einer aktuellen Studie, die von VivaTech in ...

mehr