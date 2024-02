PIZ Heer

QUADRIGA 2024 -Großverband der Bundeswehr auf dem Weg von Nord nach Süd

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Strausberg (ots)

Im Rahmen der angekündigten Übungsserie QUADRIGA 2024 werden in dieser Woche die ersten großen Fahrzeugbewegungen auf dem Straßen- und Schienenweg sichtbar sein. Insbesondere wird sich dies auf den Bundesautobahnen A7 und A9 bemerkbar machen. Für die Übung ALLIED SPIRIT fahren Einheiten aus Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie aus den Niederlanden auf die Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr in Bayern. Dabei werden über 1.000 Fahrzeuge auf der Straße in mehreren Kolonnen unterwegs sein, weitere ca. 400 Fahrzeuge werden auf der Schiene transportiert. Hierbei kann es zu vereinzelten Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Übung ist mit ca. 5.500 Soldaten ein Teil des Übungsrahmens QUADRIGA und wird durch die Panzergrenadierbrigade 41 aus Neubrandenburg geführt. Die Übung dient dazu, die Zusammenarbeit mit US-Streitkräften im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung zu trainieren. Es werden Teilnehmer aus etwa zehn Nationen erwartet. ALLIED SPIRIT findet im Joint Mulitnational Readiness Center (JMRC) der US-Army auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels statt. Hier können militärische Großverbände bis zur Brigadeebene üben. Der Rücktransport der Einheiten ist für Ende März geplant. Unter QUADRIGA 2024 fasst die Bundeswehr mehrere Großübungen und Verlegungen von Truppen in Deutschland und im Ausland zusammen und verbindet diese mit Übungsvorhaben ihrer Verbündeten über einen Zeitraum von fünf Monaten. Mehr als 12.000 Soldatinnen und Soldaten werden daran beteiligt sein. QUADRIGA 2024 soll zeigen, dass Deutschland entschlossen und fähig ist, entscheidend zur Verteidigung der NATO-Ostflanke beizutragen.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell