Verteidigungsminister Pistorius bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampf- und Schützenpanzer

Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius besucht am Montag, den 20. Februar 2023, die Panzertruppenschule in Munster. Er möchte sich persönlich über die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Kampfpanzer Leopard 2 A6 und am Schützenpanzer Marder 1 A3 informieren.

Auf dem Truppenübungsplatz wird die Zusammenarbeit von Kommandant und Richtschütze im Turm des Schützenpanzers Marder im scharfen Schuss mit den Turmwaffen geübt. In den Simulatoren für den Kampfpanzers Leopard 2 wird das Zusammenwirken der einzelnen Besatzungsmitglieder trainiert. Einen Schwerpunkt des Besuches bilden Gespräche und der Austausch mit ukrainischen Soldaten und deutschen Ausbildern.

Deutschland unterstützt die Ukraine neben der Abgabe von Gerät und Munition auch mit der Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten. Seit November 2022 wird die Ausbildung zentral durch die European Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM UA) gesteuert. Das multinationale Special Training Command (ST-C) mit Sitz in Strausberg organisiert die Ausbildungen, die in der Verantwortung der Bundeswehr liegen.

