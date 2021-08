PIZ Heer

Am 12. August 2021 besucht die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, das Aufklärungsbataillon 6 "Holstein" in Eutin.

Bei dem rund 560 Frauen und Männer starken Heeresverband in Schleswig-Holstein wird sich die Ministerin über den aktuellen Sachstand zur Vorbereitung des Bataillons auf die Teilnahme an der erweiterten Vornepräsenz der NATO in Litauen - enhanced Forward Presence (eFP) - im 1. Halbjahr 2022 sowie über aktuelle und zukünftige Handlungsfelder informieren.

Hierbei steht vor allem das besondere Fähigkeitsprofil des Bataillons im Mittelpunkt - die Befähigung zur weitreichenden Spähaufklärung am Boden sowie die unbemannte abbildende Aufklärung in der Luft.

In einer dynamischen und statischen Präsentation demonstrieren die Soldatinnen und Soldaten die Aufklärungsfähigkeiten des Bataillons. Hierbei stellen die Heeresaufklärer ihre Ausrüstung und das spezifische Material vor. Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten stehen im Mittelpunkt dieses Besuchsabschnitts.

Im Anschluss nimmt die Ministerin an der Umbenennung der Eutiner Liegenschaft in "Oberst-Herrmann-Kaserne" teil, die im Rahmen eines Bataillonsappells stattfindet. Mit der Benennung der Kaserne nach dem ersten Kommandeur der Eutiner Aufklärer wird die Geschichte des Bataillons zentraler Bezugspunkt der Tradition am Standort. Als Angehöriger der Gründergeneration wirkte Oberst Werner Herrmann beim Aufbau einer der Bundesrepublik Deutschland verpflichteten Bundeswehr mit und steht für den Beginn und die Nachhaltigkeit der regionalen Heimatverbundenheit des Bataillons. Für die Angehörigen des Aufklärungsbataillon 6 ist er damit bis heute sinnstiftend.

Termin: Donnerstag, 12. August 2021, 11:00 Uhr

Adresse:Oldenburger Landstraße 13

23701 Eutin

