,Auto Trophy 2020': SKODA sechs Mal siegreich

- Leser wählen SKODA im siebten Jahr in Folge zur besten Importmarke

- Bestes importiertes Kompaktmodell: insgesamt neunte ,Auto Trophy' für den OCTAVIA

- OCTAVIA RS erzielt Platz eins bei den Import-Kompaktsportlern

- SUPERB gewinnt als bestes Importfahrzeug der Oberklasse

- KAMIQ siegt bei den SUV bis 25.000 Euro als bestes Importauto

- ENYAQ iV setzt sich bei den importierten Elektro-SUV an die Spitze

Bei der diesjährigen Leserwahl ,Auto Trophy' der ,Autozeitung' feiert SKODA gleich sechs Siege: OCTAVIA, OCTAVIA RS, SUPERB, KAMIQ und ENYAQ iV gewinnen jeweils die Importwertung ihrer Klasse. Die rund 18.800 Teilnehmer haben SKODA darüber hinaus zur besten Importmarke gewählt. Für den tschechischen Autohersteller ist es die siebte Auszeichnung in Folge bei der renommierten Leserwahl des Fachmagazins.

Auch 2020 gehört SKODA für die Leser der ,Autozeitung' zum beliebtesten Hersteller unter 40 verschiedenen Importmarken: Sie wählten SKODA mit 13,4 Prozent aller Stimmen in der Kategorie ,Beste Importmarke' auf Platz eins. Damit hat das Unternehmen mit Stammsitz in Mladá Boleslav diesen begehrten Titel seit 2014 zum siebten Mal hintereinander gewonnen.

Der SKODA OCTAVIA steht bei den Lesern ebenfalls hoch im Kurs. Jeder fünfte Teilnehmer (20,0 %) hat sich bei der Frage nach dem beliebtesten Importfahrzeug der Kompaktklasse für den Markenbestseller entschieden, der damit seine Siegesserie bei der ,Auto Trophy' fortsetzt - es ist sein sechster Sieg in Folge und der neunte insgesamt. Vor rund einem Jahr hat die vierte Generation der Baureihe ihre Weltpremiere in Prag gefeiert. Der neue OCTAVIA punktet mit emotionalem Design, zahlreichen neuen Assistenzsystemen, einer erhöhten aktiven und passiven Sicherheit sowie Infotainmentsystemen auf Basis der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens. Mit effizienten Benzin- und Dieselmotoren und drei alternativen Antriebsvarianten ist der aktuelle OCTAVIA zudem deutlich nachhaltiger. Auch der OCTAVIA RS zählt 2020 zu den ,Auto Trophy'-Preisträgern: Mit 20,4 Prozent aller Stimmen gewinnt er die Kategorie ,Bester Kompaktsportler - Import'. Die dritte OCTAVIA RS-Generation bietet SKODA mit effizienten Benzin- oder Dieselmotoren sowie als Plug-in-Hybrid OCTAVIA RS iV* an.

Der SKODA KAMIQ wiederholt seinen Sieg aus seinem Debütjahr. 2020 heben ihn 15,0 Prozent der Stimmen auf Platz eins bei den importierten SUV bis 25.000 Euro. Seit Juli steht auch die beliebte SCOUTLINE-Variante des Crossover zur Wahl. Die Designlinie im Abenteurer-Look zeichnet sich unter anderem durch schwarze Radhausverkleidungen, robuste silberne Karosserieapplikationen und 17-Zoll-Leichtmetallräder aus.

Bei den importierten Oberklasse-Fahrzeugen behält der SKODA SUPERB die Nase vorn. Mehr als ein Viertel der Stimmen (28,2 %) ging an das tschechische Topmodell. Mit dem SUPERB iV* hat der Hersteller sein Modellportfolio im vergangenen Jahr erstmals um eine Variante mit Plug-in-Hybridantrieb erweitert.

125 Jahre nach der Unternehmensgründung läutet SKODA mit dem ENYAQ iV eine neue Ära ein. Das erste als reines Elektroauto entwickelte Modell der Marke weckt auch bei den Lesern der ,Autozeitung' großes Interesse: 20,8 Prozent der Teilnehmerstimmen im Rennen um das beste Elektro-SUV unter den Importfahrzeugen entfallen auf den ENYAQ iV.

Die traditionsreiche Leserwahl der ,Auto Zeitung' fand in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Seit 2014 trägt die ,Auto Trophy' den Zusatz ,World's Best Cars': An der Umfrage nehmen auch Leser und Online-User internationaler Autofachtitel aus dem Verlag Bauer Media Group teil, zu dem die ,Auto Zeitung' gehört. 2020 gaben rund 18.800 Teilnehmer ihre Stimme ab. Insgesamt standen 442 Marken und Modelle zur Wahl.

