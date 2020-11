SKODA AUTO beginnt im Stammwerk Mladá Boleslav mit der Serienproduktion des ENYAQ iV

Skoda Auto Deutschland GmbH

Mladá BoleslavMladá Boleslav (ots)

- Investitionen in den Umbau der Produktionslinie am Standort Mladá Boleslav in Höhe von 32 Millionen Euro

- Fertigung von bis zu 350 ENYAQ iV täglich auf einer Linie mit den Modellreihen OCTAVIA und KAROQ

- SKODA macht mit dem ENYAQ iV großen Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie

Im Stammwerk von SKODA AUTO in Mladá Boleslav läuft heute die Serienfertigung des ENYAQ iV an. Das rein batterieelektrische SUV basiert als erstes SKODA Serienmodell auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Künftig produziert der tschechische Automobilhersteller neben dem OCTAVIA und dem KAROQ täglich bis zu 350 Einheiten seines neuen SUV auf der konzernweit einzigen Produktionslinie für Fahrzeuge auf der MQB- und MEB-Plattform.

Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont: "Der ENYAQ iV ist das erste SKODA Serienmodell, das von Anfang an als rein batterieelektrisches Fahrzeug konzipiert wurde. Damit stellt unser neues SUV grundlegend andere Anforderungen an die Fertigungsprozesse und Produktionsabläufe als Modelle mit Verbrennungsmotor. Das spiegeln gerade die umfangreichen Vorbereitungs- und Umbaumaßnahmen wider, die wir in unserem Stammwerk Mladá Boleslav seit Sommer letzten Jahres umgesetzt haben. Der heutige Produktionsanlauf des SKODA ENYAQ iV auf der konzernweit einzigen Fertigungslinie für Fahrzeuge sowohl auf MEB-, als auch auf MQB-Basis, ist ein ganz besonderer Moment für unser gesamtes Team."

Um die Produktion von MEB- und MQB-Modellen auf derselben Fertigungslinie sicherzustellen, hat SKODA am Stammsitz Mladá Boleslav in die erforderlichen Umbauarbeiten 32 Millionen Euro investiert und produziert hier täglich künftig voll flexibel bis zu 350 Einheiten des ENYAQ iV neben den Modellreihen OCTAVIA und KAROQ. Der Automobilhersteller passte die Gebäudestatik an, zudem legte er die Technologien für den Teiletransport auf das Gewicht von rein batterieelektrischen Fahrzeugen sowie der verbauten Komponenten aus. Darüber hinaus hat SKODA zum Beispiel durch die Installation von Wärmebildkameras Sicherheitsvorkehrungen im Bereich des Batteriehandlings getroffen. Die Kameras kontrollieren rund um die Uhr die Temperatur in der Werkshalle und lösen bei entsprechender Abweichung einen Alarm aus.

Heck- oder Allradantrieb, nachhaltige Materialien im Interieur und innovative Assistenzsysteme

Für nachhaltigen Fahrspaß sorgen im SKODA ENYAQ iV drei Batteriegrößen und fünf Leistungsvarianten. In den beiden leistungsstärksten Varianten kommt zusätzlich zum Heckmotor ein zweiter Elektromotor an der Vorderachse zum Einsatz. Je nach Batteriegröße liegt die Reichweite bei bis zu 536 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. Im Interieur treten Design Selections an die Stelle klassischer Ausstattungslinien. Die ganzheitlich aufeinander abgestimmten Interieuroptionen sind von modernen Wohnwelten inspiriert und setzen auf nachhaltig verarbeitete und recycelte Materialien wie Wolle oder mit pflanzlichen Extrakten gegerbtes Leder. Ebenfalls als erstes SKODA Modell nutzt der ENYAQ iV ein Head-Up-Display mit Augmented Reality, das auf zwei Anzeigefeldern im primären Blickfeld des Fahrers Informationen zu gefahrener Geschwindigkeit sowie erkannte Verkehrszeichen zur Ansicht bringt.

Bereits Mitte 2019 hat SKODA mit dem rein batterieelektrischen SKODA CITIGOe iV und dem SKODA SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb die ersten elektrifizierten Serienmodelle seiner 125-jährigen Unternehmensgeschichte präsentiert. Darüber hinaus fertigt SKODA im Stammwerk Mladá Boleslav Hochvolt-Traktionsbatterien, die auch andere Konzernmarken in ihren Modellen mit Plug-in-Hybridantrieb nutzen. Besonderen Wert legt SKODA AUTO auf die gezielte und umfassende Qualifizierung von Mitarbeitern und Auszubildenden sowie von Beschäftigten von Zulieferern im Bereich der Elektromobilität. Inzwischen haben bereits mehr als 16.000 Mitarbeiter die speziellen Schulungen erfolgreich durchlaufen.

(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV (Plug-in-Hybrid)

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 14,5 - 13,6 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 32 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

