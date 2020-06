Bochum Marketing GmbH

Kuscheltiere werden in Galerie verewigt

Die Kuschel-WiR-Aktion von Bochum Marketing ist ein Erfolg

Von über 400 Einsendungen werden 180 auf Plakate gedruckt und in der Innenstadt ausgestellt

Bochum (ots)

Die von der Stadt Bochum und weiteren Partnern initiierte Kampagne "Hier, wo das WiR noch zählt" zeigt an vielen Stellen den Zusammenhalt, der in Bochum herrscht. Sogar die Kuscheltiere haben sich solidarisch gezeigt. Bei der zur Kampagne gehörenden Kuschel-WiR-Aktion hatte Bochum Marketing dazu aufgerufen, das liebste Stofftier mit Atemschutzmaske abzulichten und einzusenden. Insgesamt 422 kreative Fotos sind eingereicht worden, 180 davon wurden von einer Jury ausgewählt und werden nun auf Plakate gedruckt. Ab Ende Juni sind sie in einer großen Open-Air-Galerie in der Innenstadt zu sehen.

Die Resonanz auf die Kuschel-WiR-Aktion war überwältigend. Überall in Bochum haben die Teilnehmer ihre liebsten Stofftiere mit Atemschutzmaske ausgestattet und sie an den verschiedensten Orten fotografiert - ob zu Hause im Garten, auf der Radtour oder an beliebten Plätzen wie dem Deutschen Bergbau-Museum und dem Musikforum Ruhr. "Wir sind begeistert, wie viele kreative Ideen dabei waren. Die Auswahl für die Galerie fiel uns dementsprechend schwer", verrät Christian Gerlig, Leiter der Kommunikationsabteilung bei Bochum Marketing.

Open-Air-Galerie ab dem 24. Juni

Am Ende ist die Wahl auf 180 Motive gefallen. Diese werden nun in Form gebracht und von der Niggemeyer Bildproduktion GmbH & Co. KG auf 3,40 mal 1,70 Meter große Plakate gedruckt. Zu sehen sind die Kuschel-WiR-Plakate vom 24. Juni bis zum 2. August, quer verteilt über die Innenstadt, sodass eine große Open-Air-Galerie entsteht. Zusätzlich sind alle eingesendeten Bilder auch in einer Online-Galerie abrufbar: www.bochum-tourismus.de/kuschel-wir.

Die gesamte Kampagne "Bochum. Hier, wo das WiR noch zählt" ist im Internet unter www.wodaswirnochzaehlt.de zu finden.

