Es geht weiter: FOX zeigt die zweite Staffel "Snowfall" ab 20. September 2018

München (ots) - Zweite Staffel der gefeierten US-Serie exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 20. September 2018 immer donnerstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf FOX

- Exzellente Besetzung u.a. mit Damson Idris, Sergio Peris-Mencheta, Emily Rios und Carter Hudson; produziert von John Singleton, Eric Amadio und Dave Andron

L.A., 1983: Es ist der Anfang der Crack-Epidemie, die Franklins Leben auf den Kopf stellt und die amerikanische Kultur drastisch verändern wird. FOX präsentiert die zweite Staffel von "Snowfall" exklusiv ab 20. September 2018 immer donnerstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere.

Über "Snowfall":

Auch Staffel 2 von "Snowfall" erzählt, wie im Los Angeles der 80er Jahre die Schicksale von Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenhängen. Das verbindende Element ist dabei eine tödliche weiße Substanz: Crack. Weiterhin im Mittelpunkt der Handlung steht Franklin Saint (Damson Idris), ein Teenager, der als Dealer ein Vermögen macht. Zunehmend bekommt er jedoch die Gefahren des Drogengeschäfts zu spüren. Ganz ähnlich geht es dem CIA-Agenten Teddy McDonald (Carter Hudson), dessen Aktionen durch inoffizielle Gelder finanziert werden. Allerdings muss er bald erkennen, dass er sowohl privat als auch beruflich äußerst verwundbar ist. Derweil werden der mexikanische Wrestler Gustavo "El Oso" Zapata (Sergio Peris-Mencheta) und Lucia Villanueva (Emily Rios) ebenfalls immer weiter in das brutale Spiel um Drogen und Macht hineingezogen.

"Snowfall" beleuchtet die Hintergründe der fatalen Crack-Epidemie, die Amerika in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts heimsuchte und das Land nachhaltig verändern sollte. Während einige der Protagonisten im Handel mit der Droge in irrwitziger Geschwindigkeit Geld und Einfluss gewinnen, bleiben andere dabei nicht weniger schnell auf der Strecke. Konzipiert und produziert wurde die Ensembleserie von dem renommierten Drehbuchautor und Regisseur John Singleton ("Boyz n the Hood - Jungs im Viertel") in Kooperation mit Eric Amadio ("Stuntmen") und Dave Andron ("Justified").

Sendetermine:

- Die zweite Staffel von "Snowfall" ab 20. September 2018 immer donnerstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und Vodafone Select verfügbar

