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13 Milliarden, null Compliance: EU-Geldwäschegesetz zwingt Proficlubs zum Umdenken

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Hamburg (ots)

Der Identitätsdienstleister WebID warnt vor einem historischen Bruch im Profifußball: Erstmals gelten für Vereine und Spieleragenten dieselben Geldwäsche-Regeln wie für Banken. Die EU-AMLR macht sie ab Juli 2029 zu "verpflichteten Unternehmen", mitten im größten Transferboom der Fußballgeschichte.

Die Zahlen des neuen Transferzeitalters:

13,08 Mrd. USD globale Transferausgaben 2025: erstmals über 10 Mrd.

80% dieser Ausgaben machen Klubsder UEFA aus

+80 % Wachstum im Frauenfußball-Transfermarkt 2024-2025

Juli 2029: Umsetzungsfrist der EU-AMLR für Proficlubs und Agenten

Der globale Fußball-Transfermarkt hat 2025 erstmals die 10-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten. Genau in diesem Rekordboom greift die neue EU-Geldwäscheverordnung: Vereine müssen künftig wirtschaftliche Eigentümer identifizieren, Risiken bewerten und internationale Zahlungsflüsse überwachen.

WebID sieht die Branche vor einem radikalen Professionalisierungsschub, da viele Clubs bislang kaum Governance- oder Kontrollsysteme besitzen, trotz millionenschwerer Transaktionen und komplexer Agentenstrukturen.

Was Vereine ab 2029 nachweisen müssen

Identifikation aller Geschäftspartner inkl. wirtschaftlicher Eigentümer

Risikobewertung von Investoren, Sponsoren und Agenten

Überwachung grenzüberschreitender Zahlungsflüsse

Aufbau interner Compliance- und Dokumentationsstrukturen

Zitat von Frank S. Jorga, Co-CEO und Gründer von WebID:

"Die Summen im Profifußball sind längst auf Finanzmarktniveau - die Compliance war es bisher nicht. Die EU-AMLR zwingt Vereine zu einem massiven Professionalisierungsschub."

Die WM 2026 dürfte den Transfermarkt weiter befeuern und damit auch die Prüfungsfläche für Geldwäscherisiken vergrößern. Finanzdienstleister müssen die EU-AMLR bereits 2027 erfüllen. Fußballvereine haben bis 2029 Zeit, aber keinen Spielraum für Zurückhaltung.

WebID als Partner für digitale Compliance-Prozesse

WebID unterstützt seit über zehn Jahren Banken, Finanzdienstleister, Notariate und weitere Verpflichtete bei der Digitalisierung regulatorischer Prozesse. Jährlich werden über WebID mehrere Millionen Identifikations- und KYB-Vorgänge abgewickelt.

Mit CorporateID, der digitalen Plattform für vollautomatisierte Unternehmensidentifikation, ermöglicht WebID Unternehmen, KYB-Prozesse effizient, sicher und AMLR-konform umzusetzen - ohne manuelle Datensammlung und Medienbrüche.

Weitere Informationen unter: www.webid-solutions.de

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