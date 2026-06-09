13 Milliarden, null Compliance: EU-Geldwäschegesetz zwingt Proficlubs zum Umdenken
Hamburg (ots)
Der Identitätsdienstleister WebID warnt vor einem historischen Bruch im Profifußball: Erstmals gelten für Vereine und Spieleragenten dieselben Geldwäsche-Regeln wie für Banken. Die EU-AMLR macht sie ab Juli 2029 zu "verpflichteten Unternehmen", mitten im größten Transferboom der Fußballgeschichte.
Die Zahlen des neuen Transferzeitalters:
- 13,08 Mrd. USD globale Transferausgaben 2025: erstmals über 10 Mrd.
- 80% dieser Ausgaben machen Klubsder UEFA aus
- +80 % Wachstum im Frauenfußball-Transfermarkt 2024-2025
- Juli 2029: Umsetzungsfrist der EU-AMLR für Proficlubs und Agenten
Der globale Fußball-Transfermarkt hat 2025 erstmals die 10-Milliarden-Dollar-Grenze überschritten. Genau in diesem Rekordboom greift die neue EU-Geldwäscheverordnung: Vereine müssen künftig wirtschaftliche Eigentümer identifizieren, Risiken bewerten und internationale Zahlungsflüsse überwachen.
WebID sieht die Branche vor einem radikalen Professionalisierungsschub, da viele Clubs bislang kaum Governance- oder Kontrollsysteme besitzen, trotz millionenschwerer Transaktionen und komplexer Agentenstrukturen.
Was Vereine ab 2029 nachweisen müssen
- Identifikation aller Geschäftspartner inkl. wirtschaftlicher Eigentümer
- Risikobewertung von Investoren, Sponsoren und Agenten
- Überwachung grenzüberschreitender Zahlungsflüsse
- Aufbau interner Compliance- und Dokumentationsstrukturen
Zitat von Frank S. Jorga, Co-CEO und Gründer von WebID:
"Die Summen im Profifußball sind längst auf Finanzmarktniveau - die Compliance war es bisher nicht. Die EU-AMLR zwingt Vereine zu einem massiven Professionalisierungsschub."
Die WM 2026 dürfte den Transfermarkt weiter befeuern und damit auch die Prüfungsfläche für Geldwäscherisiken vergrößern. Finanzdienstleister müssen die EU-AMLR bereits 2027 erfüllen. Fußballvereine haben bis 2029 Zeit, aber keinen Spielraum für Zurückhaltung.
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WebID unterstützt seit über zehn Jahren Banken, Finanzdienstleister, Notariate und weitere Verpflichtete bei der Digitalisierung regulatorischer Prozesse. Jährlich werden über WebID mehrere Millionen Identifikations- und KYB-Vorgänge abgewickelt.
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