Kirsten Eickhoff-Weber und Sandra Redmann: #SchäfereiRetten

Kiel (ots) - Zur heutigen Übergabe der Petition "#SchäfereiRetten" durch Vertreter*innen des Landesverbandes Schafzucht und Vertreter*innen der Berufsschäfer*innen erklären die agrarpolitische Sprecherin, Kerstin Eickhoff-Weber sowie die umweltpolitische Sprecherin, Sandra Redmann:

"Die Schäfer*innen in Schleswig-Holstein leisten mit ihrer tollen Arbeit einen wichtigen Beitrag und wir freuen uns, dass wir heute bei der Übergabe der Petition dabei sein konnten. Wir stehen für eine artgerechte und am Tierwohl orientierte Tierhaltung. Wir wollen eine nachhaltige Landwirtschaft, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich rentabel ist.

Wir Sozialdemokrat*innen erkennen in der sinkenden der Zahl der Betriebe einen beunruhigenden Trend. Um diese sinkenden Zahlen in den Griff zu bekommen, ist es dringend notwendig, vor der nächsten GAP-Reform, die Einführung einer Weidetierprämie voranzubringen. Daher unterstützen wir das Anliegen der Schäfer*innen und werden uns nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit dafür einsetzen."

Pressekontakt:

Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)

Vertretung: Felix Deutschmann (f.deutschmann@spd.ltsh.de)

Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell