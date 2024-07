Veste Oberhaus | Oberhausmuseum

Veste Oberhaus - Geschichte erleben in einer der größten erhaltenen Burganlagen Europas

Hoch über Passau, mit spektakulärem Blick auf die Altstadt und den berühmten Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz, thront eine der größten und zugleich besterhaltenen Burganlagen Europas: die Veste Oberhaus.

Die im Jahr 1219 als Bollwerk und Residenz der Passauer Bischöfe gegründete Burg hielt im Laufe der Jahrhunderte vielen Bedrohungen erfolgreich stand und wurde in der Renaissance durch den Anbau von repräsentativen Räumen zum "Schloss Oberhaus" ausgebaut. Ab dem 17. Jahrhundert erfolgte schließlich mit neuzeitlichen Befestigungsanlagen eine Erweiterung bis zur heute noch bestehenden Festung.

In den mehr als 800 Jahre alten Burgmauern wird Geschichte auf einzigartige Weise lebendig. Dort, wo einst die Passauer Fürstbischöfe residierten, präsentiert heute das Oberhausmuseum Ausstellungen vom Mittelalter bis zur aktuellen Zeitgeschichte. Historische Waffen, glänzende Rüstungen, gotische Tafelgemälde und viele weitere kostbare Exponate laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Besonders beeindruckend ist die im Herzen der Veste Oberhaus gelegene Georgskapelle mit einem einzigartigen Freskenzyklus aus dem 14. Jahrhundert. Die aktuelle Sonderausstellung "Zeitenwende. Die Veste Oberhaus von 1918 bis 1952" beleuchtet die Geschichte der Veste in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die geprägt ist von den Brüchen, Katastrophen, Hoffnungen und Neuanfängen der bayerischen Geschichte im 20. Jahrhundert. In fünf Kapiteln erzählt die Ausstellung von den historischen Zäsuren und Wendepunkten zwischen Weimarer Republik, Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit und zeigt die Wandlung der Veste von der bayerischen Militärstrafanstalt zum Museum. Am Tag des offenen Denkmals, 8. September und am Tag der Deutschen Einheit, 3.10. führt Museumsleiterin Dr. Stefanie Buchhold zu den jeweiligen Originalschauplätzen in den Innenräumen und Außenanlagen.

Eine besondere Empfehlung für Familien ist die neue kostenlose Veste Oberhaus-App, die den Besuch der Burg in eine Abenteuerreise verwandelt. Gemeinsam mit dem Turmfalken Pilgrim geht es auf eine spannende Entdeckertour, bei der man viel Spannendes über die Geschichte der Veste, ihre Bewohner und Gebäude erfährt. Jeden ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr findet zudem eine spezielle Familienführung durch die Burg statt.

Veranstaltungstermine 2024: Mi, 31.7. - So, 4.8.: Sommernachtskino | So, 8.9.: Tag des offenen Denkmals mit Führungen durch die Sonderausstellung "Zeitenwende" | Do, 3.10.: Führungen durch die Sonderausstellung "Zeitenwende" | Mi, 30.10. - Fr, 1.11.: Kinderkino

Nähere Informationen zu den Ausstellungen und Veranstaltungen unter www.oberhausmuseum.de.

