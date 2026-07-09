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Capital.com: Deutschland führt in Europa: Gold macht im zweiten Quartal 42 Prozent des Handelsvolumens bei Capital.com aus

London, Vereinigtes Königreich (ots)

Die globale Online-Handelsplattform für Derivate Capital.com meldet für das zweite Quartal 2026 ein Handelsvolumen von 1,13 Billionen US-Dollar. Gold war mit einem Anteil von 42,4 Prozent am gesamten Plattformvolumen das meistgehandelte Instrument. Insgesamt wurden 34,9 Millionen Trades ausgeführt, 23,2 Prozent weniger als im ersten Quartal. Gleichzeitig stieg das durchschnittliche Handelsvolumen pro Trade um 16,0 Prozent auf 32.418 US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass Kundinnen und Kunden im Quartalsverlauf größere Einzelpositionen eingingen.

Das Handelsverhalten wurde im zweiten Quartal vor allem von wechselnden Marktphasen geprägt. Im April trieben die Spannungen rund um die Straße von Hormus die Aktivität an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei Gold und Energie. Im Mai verlagerte sich das Interesse mit nachlassenden geopolitischen Spannungen und einer breiten Aktienrallye stärker auf Technologie- und Indexmärkte. Im Juni nahm die Aktienmarktaktivität weiter zu, während Gold an Dynamik verlor.

Nach Gold war der US Tech 100 mit 25,9 Prozent das zweitwichtigste Instrument auf der Plattform. WTI-Rohöl kam auf 7,0 Prozent, der Dow Jones 30 auf 4,8 Prozent und der DAX 40 auf 4,0 Prozent des gesamten Handelsvolumens.

Europa machte im zweiten Quartal 21,7 Prozent des gesamten Plattformvolumens aus. Deutschland war dabei mit 22,8 Prozent des europäischen Volumens der aktivste Markt in Europa - vor Italien, den Niederlanden, Frankreich und Polen. Europaweit entfielen 35,3 Prozent des Volumens auf Gold, 26,8 Prozent auf den US Tech 100 und 9,0 Prozent auf WTI-Rohöl. Der DAX 40 erreichte 6,6 Prozent des europäischen Volumens.

Die Zahlen zeigen: Auch in Europa und insbesondere in Deutschland blieb Gold im zweiten Quartal ein zentrales Thema - trotz der späteren Rotation in Richtung Aktienmärkte.

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