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Geldverschwendung im Büro: Warum KI keine schlechte Vertriebsführung rettet

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Düsseldorf (ots)

Die Verheißung klingt verlockend: Eine neue, teure Künstliche Intelligenz soll endlich die stagnierenden Umsätze im Vertrieb ankurbeln und ineffiziente Prozesse auf Autopilot schalten. Doch für viele Unternehmen entpuppt sich das vermeintliche Wundermittel schnell als gigantische Geldverschwendung. Das Problem: KI ist lediglich ein technologischer Verstärker.

Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug, aber kein Ersatz für exzellente Führung – wer einen ineffizienten Prozess digitalisiert, hat danach einfach nur einen ineffizienten digitalen Prozess. Warum der blinde Aktionismus beim KI-Kauf so oft scheitert, wie Führungskräfte das grundlegende Fundament in ihrem Sales-Team erst legen müssen und wie sich smarte Technologien danach wirklich als echter, profitabler Umsatz-Turbo integrieren lassen, erfahren Sie hier.

Die falsche Frage am Anfang

Viele Unternehmen stellen sich derzeit vor allem eine Frage: Welche KI soll im Vertrieb eingesetzt werden? Genau hier beginnt das Missverständnis. Entscheidend ist nicht, welches System verfügbar ist, sondern welches konkrete Problem gelöst werden soll. KI ist kein Hebel, der aus schwacher Vertriebsführung automatisch bessere Ergebnisse macht – sie verstärkt lediglich das, was bereits vorhanden ist.

Gut aufgestellte Vertriebsorganisationen werden dadurch produktiver. Schwache hingegen werden oft nur schneller ineffizient. Der größte Denkfehler besteht deshalb darin, Technologie mit Ursache zu verwechseln. Nicht die KI entscheidet über den Erfolg, sondern die Qualität der vertrieblichen Grundlagen, auf die sie trifft.

Warum viele KI-Projekte im Vertrieb scheitern

Das Scheitern vieler KI-Projekte liegt daher nicht primär an der Technologie. Häufig ist schlicht unklar, welches Verhalten von Verkäufern tatsächlich erfolgreich macht, welche Fähigkeiten im Team fehlen oder welche Aktivitäten wirklich Umsatz erzeugen. Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, kann auch eine leistungsfähige KI keine belastbare Wirkung entfalten.

Recherche beschleunigen, Informationen verdichten, Prozesse unterstützen – das alles kann sie leisten. Was sie nicht ersetzen kann, sind die Elemente, die erfolgreiche Vertriebsarbeit im Kern ausmachen: Kunden verstehen, Vertrauen aufbauen, Probleme lösen und Menschen entwickeln. Wer einen ineffizienten Prozess digitalisiert, hat am Ende keinen besseren Prozess, sondern lediglich einen wirkungslosen digitalen.

Was moderne Vertriebsführung wirklich leisten muss

Die Vertriebsführungskraft der Zukunft muss drei Sprachen gleichzeitig sprechen: die Sprache des Kunden, die Sprache der Menschen und die Sprache der Technologie. Wer nur eine dieser Welten beherrscht, wird Schwierigkeiten bekommen. Erfolgreich werden jene Führungskräfte sein, die alle drei Ebenen miteinander verbinden.

Daraus ergibt sich eine klare Reihenfolge: Zuerst müssen die vertrieblichen Hebel identifiziert werden – was steigert den Ertrag? Womit erzielen wir Deckunsgbeitrag? Danach gilt es, Prozesse sichtbar zu machen und zu vereinfachen. Anschließend sollten Kompetenzniveau von Führungskräften und Mitarbeitern sowie der KI-Reifegrad des Teams bewertet werden. Erst dann ist die Auswahl passender Technologie sinnvoll. Im nächsten Schritt müssen Führungskräfte dazu befähigt werden, Mensch und Technologie gemeinsam zu entwickeln. Das geschieht vor allem durch eine sauber ausgebildete Führungs- und Coachingkompetenz sowie eine ausgeprägte Lernagilität der Führungskraft. Abschließend zählt die Wirkung: messbar an Produktivität, Kundenerlebnis und Vertriebserfolg.

Der eigentliche Gamechanger im Vertrieb

Die größte Gefahr besteht nicht darin, den Anschluss an KI zu verlieren. Weitaus gefährlicher ist es, viel Geld in Technologie zu investieren, ohne die eigentlichen Ursachen der Vertriebsleistung zu verstehen. KI wird den Vertrieb nicht neu erfinden – sie wird schonungslos offenlegen, welche Unternehmen ihre Kunden wirklich verstehen, ihre Mitarbeiter gezielt entwickeln und ihre Vertriebsorganisation professionell führen.

Genau darin liegt ihr eigentlicher Wert: nicht als Ersatz für Führung, sondern als Prüfstein für ihre Qualität. Der wahre Gamechanger ist daher nicht die Anschaffung neuer Systeme, sondern die Bereitschaft, erst das Fundament zu zu legen – und Technologie danach als das zu integrieren, was sie sein kann: ein profitabler Umsatz-Turbo.

Über Sebastian Berg:

Sebastian Berg ist CEO und Inhaber der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH. Innerhalb von elf Jahren entwickelte er sich vom Junior-Mitarbeiter an die Unternehmensspitze und übernahm das Beratungsunternehmen von Gründer Andreas Buhr. Als Experte für strategische Vertriebsführung begleitet er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei der nachhaltigen Transformation ihrer B2B-Vertriebsorganisationen. Weitere Informationen unter: http://buhr-team.com

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