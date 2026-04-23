Wiener Sängerknaben

Wiener Chormädchen 2027 beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

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Wien/Peking (ots)

Neuer Meilenstein: Nach ihrem China-Erfolg wartet das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter Tugan Sokhiev – dieses Mal ohne die Sängerknaben.

Wien/Peking (OTS) — Die Wiener Chormädchen setzen ihren internationalen Erfolgskurs fort. Während das Ensemble aktuell in China begeistert, ist schon das nächste Highlight in Sicht: die erneute Einladung zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Jahr 2027. Im Gegensatz zum gemeinsamen Auftritt mit den Wiener Sängerknaben im Jahr 2023 wird das Mädchenensemble den Part des Kinderchores dieses Mal eigenständig und ohne die Mitwirkung der Knabenstimmen bestreiten.

Wien, am 23. April 2026 – Die Wiener Chormädchen festigen ihren Ruf als Spitzenchor. Parallel zu ihrer ersten großen Tournee durch die Volksrepublik China laufen bereits die Vorbereitungen für ein Projekt, das die künstlerische Reife des Ensembles unterstreicht: 2027 werden die Chormädchen unter der Leitung von Tugan Sokhiev erneut Teil des Neujahrskonzerts sein.

Klangliche Eigenständigkeit

Dass die Wiener Philharmoniker für 2027 gezielt die Chormädchen für diesen prominenten Auftritt eingeladen haben, ist ein starkes Signal. Während beim Neujahrskonzert 2023 noch beide Chöre gemeinsam auf der Bühne standen, zeigt die rein weibliche Besetzung für 2027, dass die Wiener Chormädchen heute als Ensemble ganz für sich stehen – und belegt die Qualität der Ausbildung am Campus Augarten, die als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt ist.

„Die Einladung der Wiener Philharmoniker für 2027 ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit“, so Erich Arthold, Präsident der Sängerknaben und Chormädchen. „Sie zeigt, dass sie als gleichrangiges Pendant zu den Sängerknaben in der obersten Liga der Musikwelt angekommen sind.“

Nächster Auftritt in Wien: Muttertagskonzert am 10. Mai

Wer nicht bis 2027 warten möchte, hat schon bald in Wien die Gelegenheit, das Ensemble live zu hören. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus China werden die Wiener Chormädchen gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben, dem Chorus Primus und dem Chorus Juventus beim traditionellen Muttertagskonzert im Musikverein auftreten.

Ausblick: Historischer Schritt in die Hofmusikkapelle

Die kommenden Monate markieren einen weiteren Meilenstein für das Ensemble. Ab September 2026 werden die Wiener Chormädchen als fixer Bestandteil der Wiener Hofmusikkapelle alternierend mit den Wiener Sängerknaben die sonntäglichen Messen gestalten – ein bedeutender Schritt für die Gleichberechtigung in der jahrhundertealten Tradition.

Muttertagskonzert der Wiener Sängerknaben

Datum: 10.05.2026, 11:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Musikverein

URL: https://musikverein.at/konzert/?id=0005dd34

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