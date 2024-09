lübMEDIA

Wir schlagen unseren eigenen Weltrekord!

Der 2. walk4help als Mega-Event in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Am 5. Juli 2025 wird der Bürgerpark zur Charity-Arena: Laufen für eine gesunde Erde und gesunde Kinder in der BRAWO-Region.

Der sensationelle Weltrekord-Walk gegen Kinderarmut in der BRAWO-Region - das war der walk4help 2019. Im kommenden Jahr gibt es den Charity-Walk 2.0. Anlässlich des 20. Geburtstags von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, startet die Unternehmensgruppe der Volksbank BRAWO eine neue Neuauflage des Mega-Events in der BRAWO-Region. Das Motto: Wir sammeln Spenden für Kinderhilfsprojekte des Bündnisses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in der BRAWO-Region und bundesweit - und schlagen dabei unseren eigenen Weltrekord.

Am Samstag, 5. Juli 2025, sind die Menschen in der BRAWO-Region und in ganz Deutschland aufgerufen, in Braunschweig für den guten Zweck zu walken, zu laufen oder zu gehen. Alle Startgebühren und Spenden gehen in Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche, um deren Gesundheit und die Gesundheit unserer Erde zu fördern.

Der Bürgerpark Braunschweig wird dazu an diesem Tag zur großen walk4help-Arena. Der 2. walk4help bietet den Teilnehmenden vier unterschiedlich lange Themenstrecken (Wasser, Erde, Feuer, Luft) mit Info-Ständen der zu fördernden Projekte, Catering sowie Entertainment, um so motiviert gemeinsam Schritte und Kilometer zu sammeln. Krönendes Highlight ist dann die Jubiläums-Abschlussveranstaltung von United Kids Foundations auf der walk4help-Bühne im Bürgerpark.

Bei Weltrekord - BRAWO GROUP verdoppelt Spendensumme

1,1 Millionen Euro für Kinder- und Jugendprojekte, 11.823 Teilnehmende, 52.482 zurückgelegte Kilometer, ein neuer Weltrekord - das war die Bilanz des ersten walk4helps im Mai 2019. Bisher wurde dieser Weltrekord nicht überboten. Das Ziel der BRAWO GROUP ist es nun, mit Tausenden Teilnehmenden gemeinsam an einem Tag eine Wegstrecke zu bewältigen, die länger ist als der bestehende Weltrekord von 52.482 Kilometer. Wird ein neuer Weltrekord geschafft, verdoppelt die BRAWO GROUP alle Einnahmen und Spenden des 2. walk4help. Die Gesamtsumme fließt dann 1:1 in die ausgewählten Kinder- und Jugend-Projekte. Die BRAWO GROUP trägt zudem alle Kosten der Veranstaltung.

Sponsoring-Möglichkeit für Unternehmen

Sowohl Einzelpersonen als auch Teams haben die Möglichkeit, am 2. walk4help teilzunehmen. Beim Teamsponsoring können Unternehmen, Betriebe und Organisationen ein oder mehrere Teams mit jeweils fünf bis zehn Mitarbeitenden, Kunden, Mitgliedern, Familienangehörigen und Freunden anmelden und selbst für den Weltrekord laufen. Alternativ kann man auch Teams sponsern und deren Startplätze einem Verein, einer anderen Organisation oder bedürftigen Menschen zur Verfügung stellen. Das Teamsponsoring-Paket ist für 1.000 Euro zu erwerben und beinhaltet bis zu zehn Startplätze. Diese Gebühr fließt zu einhundert Prozent in die Hilfsprojekte. Neben dem Teamsponsoring gibt es weitere Möglichkeiten für Unternehmen, sich als Sponsor beim 2. walk4help zu beteiligen. Hierfür können individuelle Absprachen mit den walk4help-Verantwortlichen getroffen werden.

Förderprojekte mit Fokus auf Klimawandel, Umweltschutz und Kindergesundheit

Der 2. walk4help unterstützt bis zu 20 Projekte, die sich auf die Zusammenhänge von Klimawandel, Umweltschutz und Kindergesundheit konzentrieren und somit auf das Bündnis Gesunde Erde. Gesunde Kinder. einzahlen. Fest steht, dass pro Direktion der Volksbank BRAWO - Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg - mindestens ein Projekt einer Organisation oder Initiative gefördert wird.

Auch Einzelpersonen können teilnehmen

Einzelpersonen, die ohne Team teilnehmen möchten, werden einem virtuellen Team zugeordnet. Eine Anmeldung als Einzelstarter/-in ist zurzeit noch nicht möglich. Dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen. Gezählt werden die Schritte jedes Teilnehmenden nach dem speziellen Messverfahren des walk4helps. Somit nehmen alle Teilnehmenden automatisch am Weltrekordversuch teil. Jede/-r Einzelne kann zudem am Tag des walk4helps auch eine persönliche Spende abgeben. Art und Weise des Spendenvorgangs werden noch bekanntgegeben.

"Gemeinsam können wir mehr erreichen"

"Wir freuen uns sehr auf den 2. walk4help im kommenden Jahr. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Partner/-innen, Sponsoren und Sponsorinnen sowie Freunde und Freundinnen aus unserer Region und auch aus ganz Deutschland zu mobilisieren. Das Thema planetare Gesundheit ist wichtiger denn je und betrifft uns alle. Ohne eine gesunde Zukunft der Erde werden unsere Kinder keine gesunde Zukunft haben. Gemeinsam können wir mehr erreichen", erklärt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO/BRAWO GROUP und Initiator von United Kids Foundations. Und Mit-Initiator Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation, sagt: "2019 ist die ganze BRAWO-Region aufgestanden und hat sich beim 1. walk4help gegen Kinderarmut erhoben. Das war ein außergewöhnliches Statement und ein unvergesslicher Tag für uns alle. Lassen sie uns diesen Spirit beim 2. walk4help wieder aufleben: Eine Region, ein Ziel - Weltrekord im Gutes tun!"

Bürgerpark Braunschweig als "Erlebniswelt"

So wird der Bürgerpark Braunschweig am 5. Juli 2025 zur großen walk4help-Arena der vier Elemente. Vier Themen-Strecken zu den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft mit unterschiedlichen Distanzen (2,4,6 und 8 Kilometer) erwarten die Teilnehmenden. "Der Bürgerpark wird zu einer großen Erlebniswelt. Jede Strecke wird thematisch entsprechend anders gestaltet sein, sodass für Abwechslung und Entertainment während des walk4help gesorgt sein wird", verspricht Jürgen Brinkmann. Der Countdown für den 2. walk4help-Weltrekord ist gestartet.

Über United Kids Foundations

United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, feiert 2025 seinen 20. Geburtstag und hat bereits seit seiner Gründung im Jahr 2005 mit mehr als 620 Projekten in der Region Braunschweig-Wolfsburg über 83.000 Kindern und Jugendlichen signifikant geholfen. Es engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung und Gewaltprävention. Die Kinder und Jugendlichen profitieren von zahlreichen Projekten prominenter Paten und Stiftungen. Henry Maske, Felix Neureuther oder Franziska van Almsick beteiligen sich mit ihren Programmen genauso wie der Deutsche Kinderschutzbund, die fit4future foundation Germany oder die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Durch die Zusammenführung von bundesweit tätigen Partnern und regionalen Organisationen ist ein einzigartiges Netzwerk für Kinder und Jugendliche entstanden. Gemeinsam haben die Akteure des Netzwerkes rund 450.000 neue Bäume in Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung gepflanzt und über 180.000 Kinder und Jugendliche mit ihren Projekten gefördert.

