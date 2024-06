Österreichs Wanderdörfer

Österreichs Wanderdörfer gestalten die Zukunft des Wanderns im Alpbachtal

Villach/Alpbachtal (ots)

Drei Tage voller Innovation, Wanderexpertise und Networking für die Wandertouristik

Der Verein Österreichs Wanderdörfer macht das Alpbachtal zur Bühne für den Wandertourismus: Vom 6. bis 8. Juni 2024 findet eine geballte Eventreihe im Zeichen des Wanderns statt. Erstmals veranstaltet der Verein gleich drei große Events, um die Zukunft des Wanderns weiter zu gestalten und das Netzwerk zu stärken. Diese Highlights erwarten die Mitglieder der größten Regionalkooperation Österreichs:

Auftakt der Eventreihe ist die 61. Vollversammlung für die über 46 Mitgliedsregionen, bei der das Strategie-Update für 2024 - 2027 vorgestellt wird.

der Eventreihe ist die für die über 46 Mitgliedsregionen, bei der das Strategie-Update für 2024 - 2027 vorgestellt wird. Social Summit: Ein exklusives Gipfeltreffen mit Top-Speaker Michael Matthiass für Social Media Expert:innen, bei dem auch ausgewählte Content Creator, Vertreter:innen von Landestourismusorganisationen und die Partner VAUDE, Stiegl, Manner, Jeep®, Soletti und Canon teilnehmen.

Ein exklusives Gipfeltreffen mit für Social Media Expert:innen, bei dem auch ausgewählte Content Creator, Vertreter:innen von Landestourismusorganisationen und die Partner teilnehmen. Das Content Creator Event für den “ Wandersommer deines Lebens“.

Mit geschärfter Strategie in die Zukunft des Wanderns

Die Vollversammlung am 6. Juni im Congress Centrum Alpbach steht ganz im Zeichen des Strategie-Updates für Österreichs Wanderdörfer. In einem intensiven sechsmonatigen Prozess, der alle Regionen miteinbezog, wurde die zukünftige Ausrichtung festgelegt. Diese Leitlinien werden nun präsentiert:

365 Tage Wandern in Österreich in 69 Wanderdörfern ermöglichen

in 69 Wanderdörfern ermöglichen Wandern als die nachhaltigste Urlaubsform weiter etablieren

weiter etablieren Österreichs Wanderdörfer sind das Kompetenzzentrum, Ansprechpartner und Themenführer für Wandern und Tourismus

Expertenwissen aus über 30 Jahren für Mitglieder und Partner:innen zielführend einsetzen Stärkung des Partnernetzwerks für Wandern in Österreich und im (Vor-)Alpenraum

“Mit dem Strategie-Update stärken wir unsere Position als zentrale Anlaufstelle für wandertouristische Fragestellungen und treiben die nachhaltige Entwicklung des Wanderns voran”, so Ulrich Andres, Geschäftsführer von Österreichs Wanderdörfer.

Premiere: Der erste Social Summit mit Michael Matthias

Wie inspirieren wir Menschen täglich zum Wandern? Diese Frage steht am Freitag, den 7. Juni, im Böglerhof im Mittelpunkt der Premiere des neuen Veranstaltungsformats "Social Summit – Gipfeltreffen für Social Media Expert:innen”. Das exklusive Event für Mitglieder bringt ausgewählte Content Creator, Kooperationspartner:innen (s.o.) und Social Media Expert:innen zusammen. Der international vielfach ausgezeichnete Experte für Strategie, Storytelling und Text, Michael Matthiass, wird mit den Teilnehmenden einen Tag lang daran arbeiten, perfekte Geschichten in einer schnellen Welt zu entwickeln. Das Ziel: Jedes Wanderdorf soll lernen, seine Natur, Landschaft und Wanderwege gekonnt zu erzählen und damit die „Magie des Gehens“ erlebbar zu machen.

Das Content Creator Event: 3 Tage Content-Challenges für den "Wandersommer deines Lebens"

Parallel zur Vollversammlung und dem Social Summit stellen sich ausgewählte TOP 10 Teams drei Tage lang spannenden Content Challenges und kreieren dabei ihre persönlichen Wandermomente im Alpbachtal. Die drei Gewinnerteams, welche die kreativsten Wandergeschichten erzählen, starten ab Mitte Juli beim "Wandersommer deines Lebens 2024".

Inspirationsquelle Nr. 1 zum Thema Wandern Hier geht's zu Österreichs Wanderdörfer

Original-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuell