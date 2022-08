JAXX

Bundesliga: JAXX Sportwetten ernennt den FC Bayern schon jetzt zum Meister und zahlt Gewinne der Meisterwette aus

So früh wurde die Meisterschaft noch nie für entschieden erklärt: JAXX Sportwetten hat bereits nach dem 3. Spieltag der Bundesliga sämtliche Wetten auf den Titelgewinn des FC Bayern München ausgezahlt.

6:1 in Frankfurt, 2:0 gegen Wolfsburg und 7:0 in Bochum - der deutsche Rekordmeister legte nicht nur den besten Saisonstart aller Zeiten hin, auch scheint die Dominanz der Bayern nach zehn Meistertiteln in Folge größer als je zuvor. Zudem machen Konkurrenten wie Borussia Dortmund oder RB Leipzig nicht den Eindruck, als könnten sie den Münchenern in diesem Jahr gefährlich werden.

Daher hat der in Deutschland lizenzierte Sportwetten-Anbieter JAXX sich entschlossen, alle vor Saisonbeginn platzierten Wetten auf die Meisterschaft des FC Bayern auszuzahlen. Üblicherweise geschieht dies erst im letzten Saisondrittel, wenn die Münchener die Konkurrenz wie in den Vorjahren bereits deutlich abgehängt haben.

Wer dennoch Wetten auf den weiteren Saisonverlauf platzieren möchte, wird bei JAXX Sportwetten fündig: Für eine perfekte Saison der Bayern mit 34 Siegen zahlt der Wettanbieter den 100-fachen Einsatz zurück, eine Saison ganz ohne Niederlage brächte immerhin noch eine Verachtfachung des Einsatzes ein (Quote 8,50). Und sollte der FC Bayern in der laufenden Spielzeit mindestens 100 Tore erzielen, winkt eine Quote von 1,75.

Doch die Bundesliga besteht nicht nur aus Bayern München - deswegen gibt es bei JAXX auch die Möglichkeit, auf die Meisterschaft ohne den Rekordmeister zu wetten. Hier geht Borussia Dortmund (Quote 2,10) als Favorit ins Rennen - gefolgt von RB Leipzig (4,50) und Bayer Leverkusen (7,00).

Über JAXX Sportwetten

JAXX erhielt 2020 als einer der ersten Anbieter eine deutsche Sportwetten-Lizenz und kann mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich des Online-Glücksspiels vorweisen. JAXX zeichnet sich durch ein großes Wettangebot, hohe IT-Sicherheitsstandards, attraktive Bonus-Aktionen und einen ausgezeichneten Kundenservice aus.

