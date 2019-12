Wertgarantie

Wertgarantie Group-Mitarbeiter erfüllen Kinderwünsche zum Fest

Bild-Infos

Download

Hannover

"Es ist immer schön, Geschenke zu bekommen. Genauso schön ist es aber auch, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen und unsere Wünsche erfüllen." So hat es die 16-jährige Larissa im vergangenen Jahr bei der Geschenkübergabe der Wertgarantie-Group "Wunschbaumaktion" in Hannover in der St. Joseph Kinder- und Jugendhilfe auf den Punkt gebracht. Auch in diesem Jahr haben die Mitarbeiter der Wertgarantie Group wieder zahlreiche Wünsche für Kinder und Jugendliche wie Larissa erfüllt.

Bereits seit mehreren Jahren engagieren sich die Mitarbeiter der Wertgarantie Group in der Weihnachtszeit mit der Aktion für Kinder und Jugendliche: Sie "pflücken" die Wunschzettel vom Baum, packen liebevolle Päckchen und verschenken diese an die Mädchen und Jungen aus den sozialen Einrichtungen. "Besonders freut es mich, dass das Ganze als Ausbildungsprojekt von unseren Auszubildenden organisiert wird. Unser Ausbildungsteam unterstützt tatkräftig bei der Koordination", sagt Susann Richter, Vorstand bei Wertgarantie.

Das Unternehmen hat über 40 Wunschzettel aus dem Hannoveraner Kinderheim Limmer bekommen. Das Kinderheim St. Joseph, aus dem Stadtteil Hannover-Döhren, schickte rund 100 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen sowie aus dem angegliederten Mutter-Kind-Haus. Die Geschenkewünsche sind altersentsprechend und reichen von Spielzeug, Kinogutscheinen bis hin zu Kleidung. Die älteren Jugendlichen haben oft einfache Wünsche: Geschirr oder Küchengeräte beispielsweise. Das benötigen sie, wenn sie später ihre erste eigene Wohnung beziehen.

"Wir fördern bei uns im Unternehmen und auch darüber hinaus eine Kultur der gelebten Wertschätzung. Dieses zeigt sich auch bei unserer 'Wunschbaumaktion'", erklärt Susann Richter. "Jeder Mitarbeiter, vom Azubi bis hin zum Vorstand, kann mit einem Geschenk nicht nur für freudestrahlende Augen bei den Kindern und Jugendlichen sorgen, sondern ihnen darüber hinaus das Gefühl geben, dass es Menschen gibt, die sich um andere kümmern."

