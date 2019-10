mobilcom-debitel und Wertgarantie verlängern Partnerschaft

Wertgarantie

Wertgarantie und mobilcom-debitel halten auch in den kommenden fünf Jahren an ihrer erfolgreichen Partnerschaft fest. Beide Unternehmen verlängern vorzeitig ihre bestehende Kooperation bis zum 31.12.2024.

Bereits seit 2010 besteht die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen. Wertgarantie bietet den gemeinsamen Kunden als Geräteversicherer für ihre mobilen Endgeräte Schutz gegen unerwartete Kosten z.B. bei Defekt oder Verlust. "Wir freuen uns, dass wir unsere enge und vertrauensvolle Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter fortsetzen können", sagt Wertgarantie Vertriebsvorstand Patrick Döring. "Es zeigt sich, dass unsere Kunden den Service, denen wir ihnen mit Wertgarantie bieten, sehr zu schätzen wissen. Als beratungsintensive Serviceleistung passt das Angebot damit perfekt in unsere Vertriebslandschaft", ergänzt Jochen Otterbach, Geschäftsführer der mobilcom-debitel Shop GmbH.

Mit der offiziellen Verlängerung bekräftigen beide Partner nun erneut ihre enge Kooperation. Bereits seit März dieses Jahres sind die rund 550 mobilcom-debitel Shops bei dem Wertgarantie Online-Reparatur-Marktplatz "clickrepair.de" gelistet und können als lokaler Reparaturservice für Handys und Smartphones in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus finden unter anderem monatlich im mobilcom-debitel Campus in Hamburg Wertgarantie-Schulungen für neue Shopmitarbeiter statt, erklärt Patrick Döring: "Beratung, Schutz und Service: Durch unsere Kooperation bieten wir in diesen Bereichen seit Jahren höchste Kompetenz für unsere gemeinsamen Kunden. Diese Erfolgsgeschichte werden wir auch in den kommenden Jahren fortschreiben."

Über Wertgarantie

Wertgarantie ist der Fachhandelspartner Nr.1 im Bereich Garantie-Dienstleistung und Versicherung für Konsumelektronik, Hausgeräte und Fahrräder. Seit 1963 bietet das zur Wertgarantie Group zählende Unternehmen Garantie-Lösungen über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Kunden finden Wertgarantie-Produkte vor allem im mittelständischen Fachhandel. Weitere Partner des Spezialversicherers sind Verbundgruppen, Hersteller, Werkskundendienste und Dienstleistungsunternehmen. Rund 780 Mitarbeiter sind in der Wertgarantie Group tätig, der Bestand der Gruppe zählt aktuell über 6 Millionen Kunden. 2018 wurde Wertgarantie von Deutschland Test mit dem Maximal-Score von 100 Punkten als Deutschlands Versicherer mit der "Höchsten Reputation" ausgezeichnet. www.wertgarantie.com

Über mobilcom-debitel

Die Marke mobilcom-debitel bietet eine große Bandbreite unterschiedlicher eigener Mobilfunk- und Datenangebote, Services, Dienste und weiterer Produkte. Dazu gehören auch Energie- und Zubehörangebote sowie Mobilfunk- und Datenprodukte der deutschen Netzbetreiber. Das Unternehmen berät die Kunden mit 1.500 Beraterinnen und Beratern in 550 eigenen Shops: netz- und produktunabhängig. mobilcom-debitel ist neben den eigenen Shops auch in den Filialen der Marke GRAVIS und im Fachhandel-, Elektronik- und Flächenmärkten sowie auf www.md.de präsent. www.md.de

