Wertgarantie

Wertgarantie Group: "Fahrradfreundlichster Arbeitgeber" 2019 in Hannover

Hannover (ots)

Erneute Titelverteidigung bei Wertgarantie: Zum vierten Mal in Folge wurde das Unternehmen zum fahrradfreundlichsten Arbeitgeber in Hannover und der Region gekürt. Die Preisverleihung fand Mitte November im Hannover Congress Centrum statt. "Als Wertgarantie fühlen wir uns in den getroffenen Maßnahmen für die Mitarbeiter, das Fahrrad als Verkehrsmittel in den Mittelpunkt zu stellen, bestätigt", erklärt Wertgarantie-Vertriebsvorstand Patrick Döring.

Nach 2013, 2015 und 2017 hat Wertgarantie in diesem Jahr erneut den Titel in der Kategorie "Große Unternehmen" verteidigt. Moderator Dieter Brübach vom B.A.U.M. e.V. zeigte sich bei der Preisverleihung an Wertgarantie positiv überrascht: "Man könnte meinen, die Motivation hat in Sachen Fahrradförderung nachgelassen - weit gefehlt: Wertgarantie hat sich tatsächlich noch mehr ins Zeug geworfen." Patrick Döring erläutert, welche Maßnahmen zum erneuten Titelgewinn geführt haben: "Wir haben Parkplätze in Fahrradstellplätze umgewandelt, Umkleide- und Duschmöglichkeiten für Radfahrer geschaffen und einiges mehr - und dies alles, weil mit mehr als 500 Beschäftigten in der Innenstadt das Fahrrad ein elementarer Teil der Mobilitätskette unserer Mitarbeitenden ist."

Seit 1989 bietet der Spezialversicherer Garantie- und Versicherungsleistungen rund ums Thema Fahrrad für den mittelständischen Fachhandel an. Auch E-Bikes und Pedelecs werden mittlerweile versichert. "Das Fahrrad hat bei Wertgarantie eine ganz besondere Bedeutung, nicht nur weil wir Fahrräder und E-Bikes versichern, sondern auch weil wir es gut finden, wenn möglichst viele Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen", ergänzt Patrick Döring.

In Hannover und der Region findet der Wettbewerb "Die fahrradfreundlichsten Arbeitgeber" alle zwei Jahre statt. Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin sowie Wirtschafts- und Umweltdezernentin der Stadt Hannover: "Es ist für mich immer wieder spannend und interessant, wie kreativ die Betriebe in der Region Hannover sind, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Fahrradfahren zu motivieren." Der Wettbewerb "Fahrradfreundlichste Arbeitgeber" sei eine gute Initiative, um nachhaltig den Radverkehrsanteil in Region und Stadt Hannover zu erhöhen.

Ob auch 2021 wieder der Titelgewinn angestrebt wird, lässt Patrick Döring offen: "Wir hoffen, dass wir für andere Unternehmen in der Stadt Hannover und in unserer Größenordnung Ansporn sind, sich künftig bei diesem Thema stärker einzubringen - und auch, dass künftig in Hannover noch mehr Arbeitnehmer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren."

Über die Wertgarantie Group

Die Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern für Versicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Société Française de Garantie sowie Garante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dach zusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte der Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über 6 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts- und Konsumelektronik auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagen und Hausleitungen versichert. www.wertgarantie-group.com

Pressekontakt:

Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |

Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.com



Robert Höwelkröger | Manager Public Relations | Tel: 0049 511

71280-677 | E-Mail: r.hoewelkroeger@wertgarantie.com

Original-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell