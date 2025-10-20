Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Presse-Einladung: Baum-Pflanzung am Sana-Klinikum Offenbach: Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. pflanzt mit MdB Tarek Al-Wazir eine Mehlbeere

Berlin/Offenbach (ots)

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. hat zu Beginn dieser Legislaturperiode alle erstmalig in den Deutschen Bundestag gewählten Abgebordneten der demokratischen Parteien dazu eingeladen, einen Baum in ihrem Wahlkreis zu pflanzen. In diesen Rahmen pflanzen der Bundestagsabgeordnete Tarek Al-Wazir, Bündnis 90 / Die Grünen und Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., gemeinsam mit Philipp Schlerkmann, Geschäftsführer Sana Klinikum eine Mehlbeere (Sorbus commixta 'Dodong') auf dem Spielplatz der Klinik.

Zu dem Termin mit der Gelegenheit, Photos zu machen, möchten wir Sie herzlich einladen.

Datum: 30. Oktober 2025

Zeit: 13 Uhr

Ort: Spielplatz, Sana Klinikum Offenbach, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach Anmeldung: Bitte melden Sie sich an unter zielsdorf@gruen-ist-leben.de

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der deutschen Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell etwa 17.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von 1,3 Milliarden Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 14 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben".

