Ein Zukunftsbaum für Landau: MdEP Christine Schneider pflanzt Rot-Eiche im Savoyenpark in Landau

Berlin/Landau (ots)

Die Europaabgeordnete Christine Schneider, CDU, hat in ihrem Wahlkreis in Rheinhessen-Pfalz gemeinsam mit Lena Dürphold, Beigeordnete der Stadt Landau, sowie Hajo Hinrichs und Markus Guhl vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. eine Amerikanische Roteiche (Quercus rubra) im Savoyenpark in Landau gepflanzt.

"Von grünen Städten und Zukunftsbäumen profitieren wir alle, da sie die Umgebung kühlen und Schatten spenden," erläutert Christine Schneider, Abgeordnete im Europäischen Parlament für Pfalz-Rheinhessen. "Besonders für Städte sind Zukunftsbäume, die an den Klimawandel angepasst sind, essentiell. Daher freue ich mich über die gemeinsame Pflanzung einer Amerikanischen Roteiche in Landau."

Die Amerikanische Roteiche ist nicht nur Baum des Jahres 2025, sondern auch ein Zukunftsbaum für die Stadt. Also ein Baum, der besonders gut mit dem Stressstandort Stadt und den dort herrschenden klimatischen Bedingungen zurechtkommt. Wollen wir zukünftig unsere Städte klimafest gestalten, braucht es solche Zukunftsbäume für die Stadt.

Im Anschluss an die Baumpflanzung fand ein fachlicher Austausch zwischen MdEP und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) Christine Schneider, BdB-Präsident Hajo Hinrichs und BdB-Hauptgeschäftsführer Markus Guhl statt, während dessen gartenbauliche Themen der Sonderkultur Baumschule im Bereich des Pflanzenschutzes oder der Neuausrichtung der Gemeinsamem Agrarpolitik (GAP) auf europäischer Ebene besprochen wurden. Weiterhin wurden die Besonderheiten der Baumschulproduktion in den engen lokalen Gebietskulissen der Baumschulgebiete diskutiert.

"Frau Schneider ist mit ihrem Fachwissen eine wichtige Partnerin für einen lösungsorientierten Austausch für die deutsche Baumschulbranche.", sagt BdB-Präsident Hajo Hinrichs. Und weiter: "Für uns ist ein Austausch mit allen politischen Ebenen von großer Bedeutung, da viele für die deutsche Baumschulproduktion relevante Entscheidungen in Brüssel getroffen werden."

Weiterführende Informationen zu und eine Auswahl von zukunftsfähigen Stadtbäumen finden sich in der Broschüre "Zukunftsbäume für die Stadt" vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. und GALK unter: https://www.gruen-ist-leben.de/themen-produkte/oeffentliches-gruen/zukunftsbaeume/

