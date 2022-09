Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Presse-Einladung zum Foto-Termin

Eine Rosskastanie im Englischen Garten zum Gedenken an Königin Elizabeth II.

München / Berlin (ots)

Die britische Botschafterin in Deutschland Jill Gallard und der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. werden gemeinsam mit der bayerischen Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales Melanie Huml am 27. September 2022, 11:30 Uhr eine Rosskastanie zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. pflanzen. Zu dem Termin mit Gelegenheit für Fotos und Interviews laden wir Sie herzlich ein!

Datum: 27. September 2022

Uhrzeit: 11:30 Uhr

Ort: Japanisches Teehaus im Englischen Garten in München

Melden Sie sich bitte für die Teilnahme an unter: zielsdorf@gruen-ist-leben.de

Die Pflanzung dieses Baums knüpft an eine Initiative an, mit der das Platin-Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. im Vereinigten Königreich und auch in Deutschland gewürdigt wurde. So wurden als Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt und als nachhaltiges Vermächtnis der 70-jährigen Regentschaft der Königin in diesem Jahr bereits in Berlin, Hannover, Hamburg und Bremen Bäume verschiedener Arten gepflanzt. Bis Ende März 2023 sollen zum Gedenken an Königin Elizabeth II. weitere Bäume gepflanzt werden, u.a. in Düsseldorf und Paderborn.

Der BdB als Projektpartner ist der Garant dafür, dass für jeden Ort der passende Baum standortgerecht ausgewählt wird. Insbesondere angesichts der deutlich spürbaren klimatischen Veränderungen kommt der Auswahl der Bäume eine besondere Bedeutung zu.

Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell