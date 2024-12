Grundig empfiehlt: Mit diesen Einstellungen zu einem angenehmen TV-Erlebnis

Beko

Der Fernseher ist bei vielen Menschen täglich in Betrieb. Doch nicht alle kennen die hilfreichen Einstellungen, die das TV-Erlebnis komfortabler und angenehmer machen. Grundig bietet einige exklusive Einstellungen und Features.

Der neue Fernseher ist zuhause angekommen? Vor dem Film- und Seriengenuss sollten Nutzer:innen einige Einstellungen vornehmen - so geht's!

Bildeinstellungen

Bei den meisten Fernsehern können Bildvoreinstellungen ausgewählt werden - eine gute Grundlage für das optimale Seherlebnis etwa für Sport, Film und Gaming. Nutzer:innen können das Bild aber auch spielerisch individuell anpassen. Mit dem Picture Customizer von Grundig nehmen sie über die Fernbedienung schnell und einfach die sechs wichtigsten Einstellungen vor: Sättigung, Gamma, Farbton, Blauverstärkung im Weiß, Farbtemperatur und die Adaptive-Luma-Steuerung. Ob Filmabend oder Gaming-Session: In wenigen Schritte ist das Bild perfekt angepasst, ein Vorher-Nachher-Vergleich verdeutlicht die beeindruckenden Unterschiede.

Klang- & Soundeinstellungen

Nur noch wenige Fernseher besitzen einen Kopfhöreranschluss an ihrer Rückseite. Der Anschluss ermöglicht das Nutzen von externen Lautsprechern oder Kopfhörern. Die Kopfhörerlautstärke lässt sich dann bequem über die Fernbedienung des Fernsehers anpassen. Bei einigen Grundig-TVs ist es zusätzlich möglich, den Ton gleichzeitig über die Kopfhörer und den TV abzuspielen. Die Lautstärke ist dann für den Kopfhörerausgang und den TV-Ausgang separat einstellbar.

Eine andere Option bei Grundig, den Ton individuell einzustellen, ist der Tone Master. Er sorgt für eine präzise Klangabstimmung. Unabhängig davon, ob es sich um laute Action-Szenen oder leise Dialoge handelt: Der Sound kann perfekt an die Bedürfnisse und die Sitzposition der Zuschauer:innen angepasst werden. Die Handhabung ist der des Picture Customizers sehr ähnlich. Die wichtigsten Optionen wie ein genereller Soundstil, Höhen oder der Bass lassen sich kinderleicht einstellen, die Unterschiede zu den Standardeinstellungen sind durch einen Vorher-Nachher-Vergleich am Ende klar zu erkennen. "So einfach kann man normalerweise keine Audio-Einstellungen vornehmen",so Salif Jabang, Produkt Manager TV für Grundig.

Benutzeroberfläche: TV-Layout einstellen

Im klassischen Live-TV-Layout wird immer die zuletzt genutzte Quelle angezeigt. Das smarte und nutzerorientierte Layout hingegen ermöglicht das Erstellen von individuellen Profilen. Diese können an persönliche Wünsche angepasst werden oder durch einen Algorithmus mit empfohlenen Filmen oder anderen Entertainment-Highlights zusammengestellt werden. Die Startseite lässt sich an fast jeden individuellen Wunsch anpassen und optimieren. Mit einem speziellen Kids-Profil können Eltern die Bildschirmzeit ihrer Kinder einfach regulieren - zum Beispiel durch Begrenzung auf drei Stunden täglich oder bis 19 Uhr.

Sendersortierung leicht gemacht

Die neue Channel Editor App von Grundig ermöglicht eine flexible und schnelle Kanalsortierung auf allen Google- und Android-TVs. "Das lästige Hin- und Herschieben der Sender in der Senderliste entfällt durch die Grundig Channel Editor App. Die Sender lassen sich einfach verschieben und sortieren, die Konfiguration kann abgespeichert und via USB-Stick auf weitere Geräte übertragen werden", erläutert Salif Jabang, Produkt Manager TV für Grundig. Nutzer können bis zu 30 Programme gleichzeitig verschieben. Zudem werden die 30 meistgesehenen Programme in Deutschland standardmäßig auf den vordersten Plätzen angezeigt.

TV-Einstellungen für nachhaltige Nutzung

Viele Nutzer:innen fragen sich, ob sie den Fernseher immer ganz ausschalten sollten oder ruhigen Gewissens im Standby-Modus lassen können. Das komplette Ausschalten spart Strom und Energie. Allerdings benötigen Grundig-TVs im Standby-Modus durchschnittlich weniger als 0,5 Watt Strom; der Standby-Modus bietet den Vorteil eines schnelleren Starts. Es bleibt also am Ende in der eigenen Entscheidung. Bei Grundig-Fernsehern kann der Energiebedarf durch den Eco-Modus weiter gesenkt werden. Dieser lässt sich ganz einfach über einen dedizierten Knopf auf der Fernbedienung aktivieren und spart je nach Bildschirmgröße bis zu 23 Prozent Energie. Das ist gut für die Umwelt und das eigene Konto.

