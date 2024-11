Beko

Mit Beko FlexiCrisp gelingt der perfekte Weihnachtsbraten

Weihnachten steht vor der Tür - der perfekte Anlass, um Familie und Freunde mit einem echten Festmahl zu verwöhnen. Doch wie gelingt ein Braten, der außen knusprig und innen saftig ist? Beko bietet mit der innovativen FlexiCrisp-Technologie die perfekte Lösung für diese Herausforderung.

An den Festtagen muss der Braten einfach gelingen. Mit der FlexiCrisp-Technologie wird das zum Kinderspiel: Zum Ende der Garzeit wird FlexiCrisp für die perfekte Knusprigkeit für bis zu 15 Minuten zugeschaltet. Nutzer:innen wählen am Bedienpanel aus, auf welcher Ebene sich das Gargut befindet, und erhalten kurz darauf eine unvergleichlich krosse Kruste. So wird der Weihnachtsbraten garantiert zum Highlight - außen knusprig und innen butterzart. Beko zeigt Schritt für Schritt, wie Ihnen der perfekte festliche Weihnachtsbraten gelingt:

Klassischer Weihnachtsgänsebraten mit knuspriger Haut

Zutaten, für 6 bis 8 Personen (je nach Beilagen):

1 Gans, bratfertig, ca. 4 kg

2 Äpfel

2 Orangen

2 Zwiebeln

4 Zweige Thymian

4 Zweige Rosmarin

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Honig

1 EL Apfelessig

500 ml Wasser oder Gänsefond

Zubereitung:

Die Gans gründlich von innen und außen mit kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer einreiben.

Äpfel und Orangen in Stücke schneiden, die Zwiebeln vierteln und alles zusammen mit den Thymian- und Rosmarinzweigen in die Bauchhöhle der Gans füllen.

Die Keulen der Gans mit Küchengarn zusammenbinden und die Flügel unter die Gans legen, damit sie beim Braten nicht verbrennen.

Den Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen. Die Gans mit der Brust nach oben auf einen Rost setzen und das Wasser oder den Gänsefond in die Fettpfanne darunter geben. Die Gans circa vier Stunden lang braten und gelegentlich mit dem eigenen Bratensaft übergießen. Ist Ihre Gans leichter oder schwerer? Rechnen Sie pro Kilo mit etwa einer Stunde im Backofen. Die richtige Garzeit finden Sie am besten mit einem Bratenthermometer - bei einer Kerntemperatur von 80 °C, gemessen an der dicksten Stelle des Fleisches, ist die Gans durchgegart.

In einem kleinen Topf Honig und Apfelessig erhitzen und die Gans in den letzten 30 Minuten damit bestreichen.

Dazu passen zum Beispiel Kartoffelklöße und Rotkohl.

Für das perfekte Finish in den letzten 15 Minuten die FlexiCrisp-Technologie aktivieren. So erhält die Gans eine besonders knusprige, goldbraune Haut, während das Fleisch zart und saftig bleibt.

Einfache Reinigung mit der Pyrolyse-Funktion

Nach dem Festmahl mit der Familie den Ofen mühevoll schrubben? Das muss nicht sein! Der Beko Einbaubackofen BBIM12300XMPEF und das Einbauherdset BBUM13340XMPEF bieten eine praktische Pyrolyse-Funktion. Diese wandelt Fett- und Speiserückstände bei 480 °C in Asche um, die dann einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden kann - ganz ohne chemische Reinigungsmittel oder intensives Schrubben. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: Zeit mit den Liebsten.

Beko wünscht Ihnen eine zauberhafte Vorweihnachtszeit!

