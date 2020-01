Kreuzfahrt Initiative e.V.

Abenteuerland 2020: PUR bei Stars del Mar an Bord

Vom 14. bis 18.10.2020 sorgen neben PUR Max Mutzke und Stefanie Heinzmann für unvergessliche Konzerte auf hoher See

Rengsdorf (ots)

Wer kommt mit ins Abenteuerland: Von Italien über Kroatien und Montenegro geht's bei Stars del Mar 2020 auf der Mein Schiff 5 über die Adria. Mit dabei PUR, eine der erfolgreichsten deutschen Bands, die in diesem Jahr auch mit einer großen MTV Unplugged-Tour durchstartet. Neben den Baden-Württembergern, deren Album "Abenteuerland" sich 1995 sagenhafte 72 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts halten konnte, gehören auch Max Mutzke und Stefanie Heinzmann zu den Headlinern bei der vierten Auflage der Eventkreuzfahrt.

Mutzke, der 2004 als Newcomer den achten Platz beim Eurovision Songcontest belegte und mit dem Song "Can't Wait Until Tonight" direkt auf Platz eins der deutschen Charts landete, lässt sich in kein Genre stecken. Sein Spektrum reicht von Pop und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz. Stefanie Heinzmann gewann 2008 die Talentshow von TV-Entertainer Stefan Raab, räumte Preise wie den Echo oder den MTV Europe Music Award ab. Die Schweizer Pop- und Soulsängerin stach schon mit Udo Lindenberg in See und ging mit dem britischen Sänger James Blunt für die weltweit bekannte Show "Art on Ice" auf Tour.

Ebenfalls bekannt durch Stefan Raab und TV Total: Die Heavytones, die 2.500 Late-Night-Shows begleiteten und so zur bekanntesten Showband Deutschlands avancierten. Ihr aktuellen Programm "50 Years - Tribute to Earth, Wind & Fire" ist eine Hommage an die 1969 gegründete Funk & Soul Instanz um die Brüder Clarence und den 2016 verstorbenen Maurice White. Markenzeichen der Band sind nach wie vor funky Bläsersätze und eine groovende Rhythmusgruppe.

Buchbar ist die fünftägige Event-Kreuzfahrt von Triest über Split, Kotor und wieder zurück nach Triest mit Frühbucherrabatt bis zum 31.03.2020 in der Innenkabine und Premium Alles inklusive-Verpflegung ab 849 Euro pro Person bei eigener Anreise, mit Flug ab 1.229 Euro pro Person. Buchung und weitere Infos unter www.stars-del-mar.de und www.kreuzfahrt-initiative.de

Pressekontakt:

Stars del Mar Presse

Nina Meyer

Tel. 02634/9602050

E-Mail: presse@stars-del-mar.de

Original-Content von: Kreuzfahrt Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell