"Abenteuer Weltall - komm mit!"- Olaf Scholz besuchte zum "Tag der kleinen Forscher" eine Kita in Potsdam

Wie alt ist das Weltall? Was sind Sterne und wie unterscheiden sie sich von Monden und Planeten? Dies sind nur einige Fragen von Kindern, die Olaf Scholz bei seinem heutigen Besuch in einer Kita in Potsdam anlässlich des "Tags der kleinen Forscher" begegneten.

Heute ist "Tag der kleinen Forscher". Anlässlich des MINT-Aktionstages, der in diesem Jahr unter dem Motto "Abenteuer Weltall - komm mit!" steht, besuchte Olaf Scholz in seinem Wahlkreis in Potsdam den FRÖBEL-Kindergarten Springfrosch und machte sich vor Ort ein Bild zur frühen MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Der Mitmachtag wird von der Stiftung Kinder forschen initiiert. Bundesweit beteiligen sich Kitas, Horte und Grundschulen und richten Forschungsfeste aus, immer im Fokus: das entdeckende und forschenden Lernen der Kinder im Kontext von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) und Nachhaltigkeit.

Zusammen mit den Kita-Kindern erforschte Scholz die Rätsel des Weltalls. An verschiedenen Stationen im Garten der Kita führten die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern Experimente durch und entdeckten dabei die Wunder der Physik. Sie ließen kleine Papp-Planeten im Windkanal fliegen, bauten mit Watte und Lebensmittelfarbe farbengewaltige Galaxien im Glas und bestaunten zusammen beim "Milchstraßen-Experiment" die besondere Eigenschaft der Milch in Verbindung mit Tensiden. Das gemeinsame Forschen wurde begleitet durch angeregte Gespräche über Verlauf, Möglichkeiten und auch Bedeutungen der erlebten Versuche und Entdeckungen.

"Wenn Kinder lernen zu hinterfragen, wie die Welt funktioniert, eröffnen sich ihnen ganz neue Perspektiven. Das durfte ich heute ganz besonders eindrucksvoll im Kindergarten Springfrosch in meinem Wahlkreis erleben. Dort ist die wichtige MINT-Bildung im Rahmen der bundesweiten Bildungsinitiative der Stiftung Kinder forschen auch in der täglichen Arbeit immer präsent. Heute, zum 'Tag der Kleinen Forscher' stand sie im Mittelpunkt. Gemeinsam mit kleinen Forscherinnen und Forschern durfte ich eine ganze Reihe von Experimenten zum Thema Weltall ausprobieren. Dabei wurde einmal mehr deutlich: Kitas sind nicht nur Betreuungsorte, es sind Bildungsorte. Und für diesen wichtigen Bereich der frühkindlichen Bildung brauchen wir auch in Zukunft ausreichend Fachkräfte, die sehr viel Wertschätzung für ihre wichtige Arbeit verdienen", sagte der Bundeskanzler beim Abschluss seines Besuchs.

"Unsere Welt wandelt sich rasant. Wir wissen, dass wir vielen Herausforderungen der Zukunft nur mit Menschen wirksam begegnen können, die sich mit Mathematik, Informatik, Natur und Technik - kurz MINT- hervorragend auskennen. Den Grundstein dafür legen wir schon in Kitas mit früher MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gute frühe Bildung hilft Kindern, komplexe Zusammenhänge zu verstehen, sich eine eigene Meinung zu bilden und sich einzubringen. Gleichzeitig erfahren sie, dass alles, was sie tun, eine Auswirkung hat - nicht nur auf das Zusammenleben mit anderen Menschen, sondern auch auf unsere Umwelt. Wir bedanken uns von Herzen bei allen Kindern, den Kitas, Horten und Grundschulen, die diesen MINT-Aktionstag möglich und immer wieder zu einem Erlebnis machen - und das gerade in Zeiten des Fachkräftemangels", sagte Angelika Dinges, Vorständin Stiftung Kinder forschen.

Der "Tag der kleinen Forscher" ist ein bundesweiter Mitmachtag, seit 2009 initiiert von der Stiftung Kinder. Er widmet sich jedes Jahr einem neuen, spannenden Thema rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) und Nachhaltigkeit. Die Stiftung Kinder forschen lädt dazu alle Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland ein, mitzumachen - sei es im Rahmen einer Projektwoche, eines Forscherfests in der Einrichtung oder einer anderen besonderen Aktion. Auch Familien, Unterstützerinnen und Unterstützer der Stiftung sowie alle Interessierten können die Angebote der Stiftung rund um den Aktionstag kostenfrei nutzen, um ihren "Tag der kleinen Forscher" zu gestalten. Die Aktionsmaterialien zum "Tag der kleinen Forscher" werden in diesem Jahr vom "Wissenschaftsjahr 2023 - Unser Universum" gefördert.

Als mittlerweile größte Frühbildungsinitiative in Deutschland lebt die Stiftung Kinder forschen vom Engagement vor Ort und hat ein nahezu flächendeckendes Bildungsnetzwerk etabliert: Rund 200 lokale Partner arbeiten eng mit der Stiftung zusammen und stellen das Bildungsangebot der Stiftung Kinder forschen den Kitas, Horten und Grundschulen in ihrer jeweiligen Region zur Verfügung. Der regionale Netzwerkpartner im Wahlkreis von Olaf Scholz ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam, die seit 2010 das Fortbildungsprogramm der Stiftung Kinder forschen in der Region anbietet.

