Armutsbekämpfung auf Indonesiens Insel Lombok

Hösbach/Lombok (ots)

Mit spendenfinanzierten Mikrokrediten und Weiterbildungen fördert die Hösbacher Global Micro Initiative e.V. Kleinstunternehmer auf der indonesischen Insel Lombok. Es sind meist Menschen, die mit ihren Familien unter der Armutsgrenze leben und mit kreativen Ideen versuchen, kleine Unternehmen aufzubauen, um besser für ihre Familien sorgen zu können. Damit die Hilfe der Hösbacher Organisation dort ankommt, wo sie benötigt wird, arbeitet GMI mit Gema Alam NTB zusammen. Beiden Organisationen ist wichtig, dass den Kleinunternehmern langfristig und nachhaltig geholfen wird und gleichzeitig auch die Dorfgemeinschaften von der Hilfe profitieren und sich wirtschaftlich weiterentwickeln können. Hierbei verlieren sie die Bedürfnisse der einzelnen Projektteilnehmer nicht aus dem Blick. "Bei meinen Besuchen auf Lombok stehen nicht nur die Treffen mit dem Team von Gema Alam im Vordergrund", erklärt GMI's Gründer Tobias Schüßler. "Für mich sind die persönlichen Begegnungen und Gespräche mit unseren Kleinunternehmern der eigentliche Höhepunkt der Reise."

Gemeinsam mit Gema Alams Vorsitzendem Zicko und den Verantwortlichen für die Mikrokreditprogramme erörterte Schüßler deshalb bei seinem Besuch nicht nur die erfolgreichen Projekte, sondern auch die Lage der Teilnehmer, bei denen nicht alles nach Plan läuft.

"Mawardi zum Beispiel hatte einen Mikrokredit erhalten. Aber unmittelbar danach wurden seine Schwiegereltern krank und er musste in deren Haus ziehen, um ihnen zu helfen", berichtet Zicko. "Während dieser Zeit musste Mawardi sein Geschäft ruhen lassen. Als es den Schwiegereltern wieder besser ging, kehrte er in sein Zuhause zurück und startete sein Geschäft. Wir haben in dieser Situation gemeinsam mit Mawardi überlegt, was für ihn das Beste ist und wie er den Mikrokredit wieder zurückzahlen kann."

Auch bei Hariyanto gab es gravierende Schwierigkeiten. Bereits vor längerer Zeit hatte er einen Mikrokredit erhalten. Leider entwickelte sich sein Laden nicht wie erhofft und gemeinsam mit dem Team von Gema Alam wurde auch hier nach Lösungen gesucht. Erst mit deutlicher Verzögerung konnte er mit der Rückzahlung des Mikrokredits beginnen.

"Es sind solche Geschichten", so Schüßler, "die mir immer wieder zeigen, wie wichtig es ist, vor Ort mit unseren Partnern und den Projektteilnehmern zu sprechen. Wenn es zu Problemen bei Projekten kommt, suchen wir zwar über Skype oder über Chats nach Lösungen, aber durch die Kultur- und Sprachbarriere gestaltet sich das oftmals schwierig." Im persönlichen Gespräch vor Ort klären Schüßler und Zicko Vorgehensweisen und Strategien, erörtern bisherige Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten.

"Ein besonders ermutigendes Beispiel, wie unsere Mikrokredite helfen, ist Sriwulandari", berichtet Schüßler. "Nach zwei erfolgreich zurückgezahlten Krediten konnte die talentierte Schneiderin ihren Umsatz um 100 % steigern. Inzwischen plant sie, eine weitere Nähmaschine und ein Bügeleisen zu kaufen. Außerdem hat sie ihren Mann beauftragt, einen eigenen kleinen Raum für ihre Näharbeiten zu bauen."

Auch Misriah konnte dank GMI's spendenfinanzierter Mikrokredite und der damit verbundenen Schulung ihr Einkommen verdoppeln. Ihre ganze Dorfgemeinschaft profitiert von ihrem Erfolg: Misriah verwandelte ihren kleinen Verkaufsstand für frittiertes Gemüse in einen beliebten Dorftreffpunkt mit Sitzgelegenheit.

"Wenn ich sehe, mit wie viel Ausdauer und Energie unsere Kleinunternehmer am Gelingen ihres Geschäfts arbeiten, und wie stolz sie sind, als gleichwertige Geschäftspartner behandelt zu werden, berührt mich das immer sehr", so Schüßlers Fazit. "Für mich ist das jedes Mal aufs Neue Motivation, mich noch intensiver für unsere Kleinunternehmer einzusetzen."

Lernen Sie auch unsere geförderten Kleinunternehmer kennen: https://youtu.be/W64pUxthh_0

Fotogalerie in unserem Newsroom auf https://www.presseportal.de/nr/126405

Text: Silvia Schüßler

