Prof. Weinstabl: Ein Promi-Arzt blickt hinter die Kulissen der Medizin

Buch-Neuerscheinung: „Der Sport-Doc – Der Arzt, dem die Stars vertrauen“

Steffi Graf, Roger Moore, Mika Häkkinen oder Thomas Muster. Er hat sie alle wieder fit gemacht. Prof. Dr. Weinstabl ist einer der bekanntesten Chirurgen und Sporttraumatologen des Landes. Jetzt hat der Star-Chirurg ein Buch über sein Leben, seine Karriere und die Welt der Spitzensportler und Promis geschrieben.

Es ist ein spannender Insider-Blick hinter die Kulissen, in die hohe Welt der Medizin, der Society und in so manchen Abgrund.

Der Autor:

Reinhard Weinstabl, geboren 1958 in Waidhofen/Ybbs (NÖ), hat im Laufe seiner Karriere unzählige Spitzensportler und Prominente behandelt und operiert. Für internationale Schlagzeilen sorgte seine Operation der deutschen Tennisikone Steffi Graf im Jahr 1997, nach der sie wieder die Nummer 3 der Welt wurde und ein Grand Slam Turnier gewann. Unter anderem ist Prof. Weinstabl auch der Vertrauensarzt vieler Teilnehmer der ORF-Fernsehshow „Dancing Stars“.

Das Buch:

Prof. Dr. Reinhard Weinstabl: Der Sport-Doc – Der Arzt, dem die Stars vertrauen. Frank&Frei, 210 Seiten, € 19,90/eBook € 17,99, ISBN: 9783903236387

